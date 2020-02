1100 lastbilar kontrollerade under polisens nationella trafikvecka

Vecka sju genomförde trafikpolisen en så kallat nationell trafikvecka. Fokus låg på att kontrollera den tunga trafiken; bland annat fordons skick, chaufförernas kör- och vilotider samt cabotage.

Under veckan kontrollerades 1100 lastbilar. 696 av dessa var svenska, 390 registrerade i EU/ESS och 4 utanför EU/ESS. Flest lastbilar kontrollerades i polisregion Syd där man stoppade 202 lastbilar, varav 117 utländska. I Bergslagen stoppades 195 ekipage, varav 36 var utländska och i region Väst stoppades 184 lastbilar, varav 66 var utländska. I region Nord stoppades fler utländska lastbilar än svenska med siffrorna 91 respektive 84.

Sammanlagt sju utländska ekipage rapporterades för olaga cabotagetrafik. Flest från polisregion Syd där man ertappade fyra ekipage som körde olaga cabotage. Enligt Jonas Lindvall på transportstyrelsen är sju inrapporterade fall av olaga cabotage ingen siffra som sticker ut.

— Att Transportstyrelsen får sju rapporter om olaga cabotage under en vecka är inte helt ovanligt, men det varierar under veckorna. Under vecka 6 mottog vi åtta rapporter om olaga cabotage och under vecka åtta var antalet fem stycken, säger han.

Samtliga fall av olaga cabotage som inrapporterades under vecka sju är förskottsbetalda och ligger nu under utredning hos Transportstyrelsen.

Några övriga siffror;

* Sammanlagt rapporterades 419 fordon med brister. I sju fall satte polisen körförbud på fordonet.

* 39 fall av hindrande av fortsatt färd rapporterades in och sju ekipage klampades.

* När det gäller kör- och vilotider rapporterade polisen in sammanlagt 390 överträdelser. De flesta, 105 stycken, inrapporterades från polisregion Väst. Minst antal kom från Bergslagen där man hittade fyra överträdelser. Övriga regioner låg på mellan 44 och 76 överträdelser.

* 12 fall av obesiktigad färdskrivare rapporterades in under veckan och i polisregion Nord upptäckte man även en manipulerad färdskrivare.

* Tekniska brister uppgår till sammanlagt 15 fall.

* Överlass för fordon under 12,5 ton uppgick till 49 fall och 11 fall för fordon över 12,5 ton.

* 32 fall av bristande lastsäkring rapporterades in och 28 brott mot ADR.

* Bristande förarbehörighet (körkort, YKB) upptäcktes i 11 fall. Bristande dokumentation för fordon i fem fall vilket var lika många som för brister i företagens dokumentation.