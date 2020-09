17 omkomna i trafiken i augusti

Under augusti månad i år omkom 17 personer i vägtrafiken och 1 418 skadades i vägtrafiken (151 svårt skadade och 1 267 lindrigt skadade). Det visar de preliminära uppgifter som kommit in till Transportstyrelsen den 15 september. Det är 8 färre omkomna än under augusti förra året, berättar Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.