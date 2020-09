Ny Scania V8 på 770 hk

Scania tar nu täten då det gäller antalet hästkrafter i serietillverkade lastbilsmotorer. De släpper nu en ny generation V8-motorer med en effekt upp till 770 hk. Den nya V8:an kommer också med en effekt på 530, 590, 660 hk.

I en pressrelease berättar Scania att den nya V8:an också kommer att vara mer bränslesnål än sin föregångare. Under optimala förhållanden kan det bli en besparing på upp till sex procent.

– Under övergången till fossilfria transporter måste vi göra allt vi kan för att förbättra dagens lösningar, Man kan inte låta sitt hus brinna ner till grunden bara för att ett nytt hus håller på att byggas. Övergången måste vara smidig, säger Alexander Vlaskamp, Executive Vice President, Head of Sales and Marketing.

Den nya toppmodellen får ett vridmoment på 3.700 Nm. Och det är alltså är sannolikt den kraftfullaste, seriebyggda lastbilsmotor som tillverkas i världen idag.

– Den är givetvis inte för alla och envar men vi ser en ökad efterfrågan för lastbilar som kan hantera bruttovikter på 60 ton eller mer, särskilt för kombiekipage. Det snabbaste sättet att öka transporteffektiviteten är genom längre och tyngre lastbilsekipage. Den ökade bränsleförbrukningen för tyngre lastbilar kompenseras genom ökad lastkapacitet. Det ger en gynnsam CO 2 /ton-kalkyl och dessutom finns möjlighet att köra din Scania V8 på förnybara biobränslen, säger Alexander Vlaskamp.

Det är naturligt att efterfrågan på Scanias V8-motorer är störst i länder där högre bruttovikter tillåts – och inte minst då i de nordiska länderna.