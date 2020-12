Regeringen föreslår nationellt undantag för YKB

Sedan frågan uppmärksammats av bland andra Sveriges Åkeriföretag och Transport har Infrastrukturdepartementet sent om sider nu agerat i frågan som rör Yrkeskompetensbevis för de chaufförer som inte haft någon möjlighet att förnya dessa.

Även den andra Corona-vågen har mer eller mindre satt stopp för de teoretiska fortbildningskurser som chaufförer – enligt lag – måste gå för att förnya de YKB-bevis som krävs för köra en tung lastbil i yrkesmässig trafik.

Igår remitterade ett förslag om en undantagsregel som kan innebära att chaufförer – som inte kunnat gå kursen – får fortsätta att utföra sitt arbete.

– Våra yrkesförare har en viktig roll i vårt samhälle och vi är medvetna om transportnäringens behov av förare. Regeringen har framfört till EU-kommissionen att en revidering av Omnibusförordningen är nödvändig och bör göras skyndsamt.

– Nu går vi fram med ett nationellt förslag på förlängd giltighet för YKB och ökade möjligheter till distansundervisning. Yrkesförare i Sverige ska inte drabbas av EU-kommissionens långa ledtider, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Den så kallade, Omnibussförordningen som gällde undantag under den första Corona-vågen löpte ut under hösten. Regeringens nya förslag innebär att Yrkeskompetensbevis som annars skulle ha löpt ut under perioden 1 februari 2021 – 31 juli 2021 ska förlängas med 6 månader.

För de chaufförer som har yrkeskompetensbevis som löper ut under perioden 1 november-31 januari 2021 undantas de från kravet om yrkeskompetensbevis under 6 månader.

Samtidigt remitteras ett förslag om att hela fortbildningen ska kunna ske på distans fram till den 1 augusti 2021 och att det räcker att utbildningsanordnare anmäler den anpassningen av utbildningsplanen under perioden, istället för att skicka in en ansökan.