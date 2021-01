Scania etta i Sverige under 2020

Scania blev marknadsledare i Sverige under 2020. Enligt den statistik som publiceras av Bilsweden fick de då ut 2.247 nya tunga lastbilar och detta var omkring 150 fler än Volvo. Under helåret ökade de två blå-gula tillverkarna sina marknadsandelar till 45,3 (44,2 under 2019) respektive 42,2 (39,6) procent.

Med en andel på 7,6 (10,0) procent blev Mercedes det klart största importmärket. Därefter följde MAN med 2,6 (3,1), DAF 1,6 (2,1) och Iveco 0,1 (0,2) procent.

Under årets sista månad minskade totalmarknaden med nästan 20 procent till 431 enheter. Om man tittar på helåret minskade den med 25 procent till 4.959 jämfört med 6.652 under rekordåret 2019. Sett över tid blev ändå 2020 ett hyggligt år om man ser till nya tunga lastbilar.

2016 till 2019 var fyra toppår då totalmarknaden pendlade kring eller över 6.000-nivå, men innan dess hade vi fyra år då den landade mellan 4.300 och 4.900 tunga lastbilar.