Anföll chaufför med brandsläckare – döms till fängelse

En man i 45-årsåldern har dömts av Göteborgs tingsrätt till sex månaders fängelse efter att bland annat attackerat en lastbilschaufför med pulversläckare.

Händelsen inträffade den 28 juli i år. Enligt Expressen hade den nu dömde mannen under två dagar begått tre olika brott där han bland annat hotat butikspersonal med kniv och orsakat skadegörelse på ett bibliotek. Incidenten med lastbilschauffören började med att 45-åringen ställde sig mitt på vägen och tvingade chauffören att stanna. Mannen sa ”ge mig lastbilen” men chauffören vägrade. Då sprayade mannen med pulversläckaren mot chauffören. I tingsrätten berättade chauffören att han inte kunde se under 15 till 20 sekunder men vågade inte stanna. Chauffören fick bland annat sveda i ögonen som satt i under minst tre dagar.

45-åringen medger att han sprayade med pulversläckaren mot lastbilschauffören men säger att han aldrig tänkt stjäla lastbilen.

Mannen stod åtalad för misshandel, olaga hot och försök till grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel.