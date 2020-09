Annorlunda lastbilsfest i Göteborg

Årets event-säsong är inte lik någon annan. I och med covid19-pandemin har den ena lastbilsträffen efter den andra ställts in. Men nästa helg (11-12 september) dukas det upp till lastbilsfest på Bananpiren i Göteborg. Det är Göteborg Truckshow som arrangeras igen – men under annorlunda former.

— I och med den pågående covid19-pandemin har vi valt att hålla en sluten fest utan utomstående besökare, säger Dennis Eliszewski på Lastbilstillbehör som arrangerar träffen.

En majoritet av bilarna kommer förstås från Sverige men träffen lockar även bilar från de nordiska grannländerna så väl som från Tyskland, Holland, Polen och Schweiz. Enligt Dennis nådde man maxantalet på 200 lastbilar anmälda redan i juli.

— Platserna tog slut direkt när vi gick ut och sa att vi skulle arrangera träffen oavsett corona eller ej.

Trots den annorlunda formen kommer det även finnas ett antal branschutställare på plats. Bland annat Volvo Truckcenter, Nordic Truckcenter, Europarts och Rackstad Bildelar.