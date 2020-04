Antalet döda i lastbilolyckor ökade markant 2019

Under 2019 dödades 221 personer i vägtrafikolyckor, mot 324 året innan. Antal omkomna i vägtrafiken 2019 var därmed det lägsta som uppmätts någonsin i den officiella statistiken, men antalet döda i lastbilsolyckor nästan dubblerades. Det visar Trafikanalys statistik om vägtrafikskador, som nu presenteras i en pressrelease.

I vägtrafiken dödades 221 personer i olyckor* under 2019, mot 324 året innan. Därmed minskade antal omkomna med 103 personer (32 procent). Av de 221 omkomna var 52 kvinnor och 169 män, och 9 var barn (under 18 år).

Analys av varför det är så saknas.

Antal omkomna i trafiken fördelat på kön:

Av de omkomna under 2019 var 60 procent skyddade trafikanter dvs. färdades i personbil, lastbil eller buss. Den största trafikantgruppen var personbilister, men omkomna personbilister har nära nog halverats mellan 2018 och 2019. Enda trafikantgruppen med ökat antal omkomna är de som färdades i lastbil, där de flesta omkom i lätt lastbil. Ökningen omkomna i lastbil var från 16 under 2018 till 29 under 2019.

Analys av varför det är så saknas.

Bland omkomna oskyddade trafikanter är motorcyklister och gående de största trafikantgrupperna. Antal omkomna minskade i alla oskyddade trafikantgrupper. Störst var minskning bland motorcyklister, från 47 till 29 omkomna.

– Den gynnsamma utvecklingen det senaste året innebär att målet om maximalt 220 omkomna år 2020 är inom räckhåll. Med anledning av coronakrisen minskar också trafikarbetet vilket, allt annat lika, leder till färre olyckor. För mars 2020 rapporteras också om rekordlågt antal trafikdödade, säger Maria Melkersson, projektledare på Trafikanalys.

Förutom de som dödades i olyckor i vägtrafiken skadades 1 951 personer svårt (mot 2 195 året innan) och 15 768 personer skadades lindrigt under 2019 (16 306 året innan). Samtliga uppgifter kommer från polisens rapportering som utgör underlag för den officiella statistiken.

Den officiella statistiken över skadade och dödade i vägtrafiken bygger på polisrapporterade vägtrafikolyckor där minst ett fordon i rörelse varit inblandat och där personskada uppstått.