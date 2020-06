Är det inte dags att vakna ur törnrosasömnen?

I midsommarhelgen drabbades två åkerier i Stockholmsområdet för omfattande stölder av fordonsutrustning. De kriminella rensade fordonen på backspeglar, strålkastare, frontbeklädnader och dörrar. Inte nog med att seriösa företagare och arbetsgivare tvingas konkurrera med oseriös transportverksamhet, de plundras dessutom på fordonsutrustning och tvingas till kostsamma produktionsstopp.

De senaste åren har den seriösa transportnäringen kämpat för att myndigheterna ska agera mot de som bedriver olagliga transporter i Sverige och övriga norden.

Inget händer, regeringen tar inte situationen på allvar och ansvarig minister hänvisar ständigt till de 100 miljoner som avsatts till polisen för kontroll av cabotagetrafik. Av dessa 100 miljoner har polisen redovisat användandet av 2,6 miljoner. Övriga 97 miljoner befinner sig på vift i det byråkratiska svarta hålet.

Regeringens lösning är, som många gånger tidigare, att tillsätta ytterligare en utredning. Under tiden saknas konkreta åtgärder och den kriminella verksamheten tillåts fortgå oavbrutet. Det framgår också med pinsam tydlighet att regering, polismyndigheten, åklagare och Transportstyrelsen inte har en aning om vad som pågår runt om i landet.

Det finns kunniga och hårt arbetande tjänstemän hos polisen som arbetar i konstant motvind mot både kriminalitet och politisk inkompetens. Trots att det framgår med all önskvärd tydlighet att det är en fråga om allvarliga brott läggs fallen ner av åklagare med hänvisning till ”proportionalitetsprincipen”. Åklagare anser det för kostsamt att driva dessa ärenden i förhållande till straffens längd.

Polismyndigheten har under många år misskött sin trafikpolis vilket inneburit att antalet vägkontroller minskat dramatiskt. Slappheten går som en röd tråd från regering till polisen och åklagarmyndigheten. Transportstyrelsen är ett eget sorgekapitel som inte förstått vare sig allvaret eller kriminaliteten på vägarna. Istället har man fokuserat på administrativa åtgärder och skjuter problemen på framtiden.

Denna sagolika slapphet kombinerat med en genuin okunskap om tingens ordning har skapat en gigantisk marknad för de som ägnar sig åt kriminell verksamhet. Sverige har blivit ett smörgåsbord för de kriminella nätverken. Regeringen har konstant duckat i frågan genom att hänvisa till utredningar, cabotagemiljoner och skärpt beställaransvar. Det skärpta beställaransvaret är ytterligare en politisk floskel och har ännu inte lett till en enda fällande dom. Några konkreta förslag för att angripa den omfattande brottsligheten ute på våra vägar finns inte, man duckar, förhalar och hoppas att det löser sig.

Under tiden gräver den kriminella verksamheten in sina klor allt djupare i det svenska samhället. De bygger upp en organisation med mobila verkstäder, mobila tankstationer och mobila däckverkstäder. De skapar kontroll över logistikflöden och kan fritt smuggla in narkotika, vapen, sprängmedel och människor. I motsatt riktning lämnar stöldgods för flera miljarder kronor landet varje år. Svenska åkerier mister transportuppdrag och tvingas till konkurs eller att lägga ner verksamheten när de konkurreras ut av kriminella nätverk. Regeringen och ansvariga myndigheter sover vidare och ägnar sig åt statistikjakt för att tillfredsställa EU, i övrigt lämnas landet öppet för kriminell verksamhet. Det är sannerligen dags för en förändring.

Thomas Morell, Riksdagsledamot

Sverigedemokraterna