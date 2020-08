Best köper Budcompaniett

Best Transport förvärvar nu Budcompaniett och förstärker därmed sin roll som aktör inom Last Mile i Stockholmsregionen, meddelar Best i en pressrelease.

– Vi är glada över att nu få välkomna Budcompaniett till Best Transport. Det här kommer framförallt göra att vi, tack vare ökad kapacitet och större fordonsflotta, kan erbjuda både små och stora kunder ännu smidigare logistiklösningar. Vi stärker samtidigt vår lokala förankring, säger Niklas Knight, VD för Best Transport.

Budcompaniett har verkat inom logistikbranschen i över 30 år och är idag ett av Stockholms största budbolag med en­ omsättning på ca 125 mSEK. Nu välkomnas närmare 80 anställda och 70 nya fordon, alltifrån cyklar och elbilar till budbilar och tunga lastbilar, till Best Transports verksamhet.

– Best Transport och Budcompaniett har gemensamma värderingar, där kundfokus och engagemang för kundens affär och hållbarhet är central. Genom vår förenade kunskap, teknik och kapacitet kommer vi erbjuda en exceptionell upplevelse och snabb service till kunder i Stockholm. Tillsammans kan vi också intensifiera det viktiga arbetet med att ställa om till en fossilfri fordonsflotta och aktivt minska klimatavtrycket per leverans, säger Owe Larsson, VD för Budcompaniett.