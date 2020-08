Best Transport ökar i Norge genom förvärv

Best Transport etablerade sig på den norska marknaden 2015. Sedan dess har transportföretaget kraftigt expanderat verksamheten i Sverige, Norge och Danmark. Ett steg i utvecklingen är nu att förvärva norska Easy2Yous hemleveransverksamhet, berättar företaget i en pressrelease.

Best Transport förvärvar i slutet på augusti norska Easy2Yous hemleveransverksamhet. Transportföretaget välkomnar då också närmare 100 nya medarbetare samt stärker flottan med 80 fordon i Norge och får samtidigt en lokal närvaro med kontor i åtta norska städer.

– Vi strävar efter att få en marknadsledande position i Norge vad gäller såväl bud och distribution inom B2B liksom hemleveranser B2C. Genom förvärvet av Easy2Yous hemleveransverksamhet får vi flera positiva konsolideringseffekter som gör att vi accelererar vårt hemleveranserbjudande till nordiska e-handlare. Men förvärvet gör också att vi stärker vårt kunderbjudande inom B2B med utökad kapacitet likväl som större geografisk täckning, säger Niklas Knight, VD på Best Transport.

Easy2You har sedan 2018 tredubblat sin omsättning och verksamhetens förväntas i år omsätta runt 60 MNOK. Företagets teknologiplattform Technology AS kommer stötta Best Transports last mile-tjänster i Norge. Plattformens avancerade algoritmer säkerställer smidiga leveransupplevelser och gör att mottagare kan välja tidpunkt för leverans inom ett en-timmesfönster.

Easy2Yous VD Espen Slyngstad går i slutet på augusti in som VD i Norge och Affärsområdeschef för Best Transports norska verksamhet och kommer ingå i transportföretagets ledningsgrupp.

– Vi är väldigt nöjda över att vi i Best Transport har en aktör som delar våra ambitioner om att ge en exceptionell kundupplevelse i kombination med snabba och precisa leveranser. Vi ser nu fram emot att kunna erbjuda våra kunder inom både B2C och B2B ännu bättre service, utökat tjänsteutbud och en stor geografisk räckvidd, säger Espen Slyngstad, VD på Easy2You.