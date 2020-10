Bristfällig lastsäkring kostade 1500 kr

Under polisens insats med fokus på yrkestrafiken förra veckan siktade Helsingborgspolisens ”tunga grupp” under två dagar in sig på lastbilstrafiken till och från hamnarna i Karlshamn och Karlskrona. I ett fall upptäcktes en lastbil med bristfällig lastsäkring som kunde utgjort en livsfara för medtrafikanter. Det handlade om ett betongblock på åtta ton där polisen inte var nöjd med säkringen.

”Bland annat hindrade vi att kanske du fick åtta ton betong genom din framruta” kommenterar Polisen nordvästra Skåne på sin Facebooksida insatsen.

Den bristfälliga lastsäkringen kostade chauffören 1500 kronor i böter.