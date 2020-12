Brittiska polisen varnar för fler spektakulära lastbilsrån.

Brittiska polisen går nu ut med en varning för fler spektakulära lastbilsrån där rånarna tar sig in i lastbilen under färd och kastar över gods till en bil bakom. Det hela är en parallell till de rån som PostNord och Polisen avslöjade när de tog fast en internationell liga under dramatiska former förra året. Tjuvarna hade vid flera tillfällen brutit sig in i PostNords fordon under färd, i hastigheter upp till 80 kilometer i timmen. En övervakningskamera i lastbilen avslöjade ligan och fyra män dömdes sedan till fängelse.

Brittiska ”The National Vehicle Crime Intelligence Service” (Navcis) har gått ut och uppmanat åkare till extra försiktighet efter att ett antal Playstation 5 försvunnit under märklig former. Detta sätt sju i samband med att det konstaterats 27 inbrott i lastbilar under färd från januari till och med september i år. Totalt har Navcis fått in 3 055 anmälningar om stölder av last och det har kostat den brittiska transportnäringen 66 miljoner pund, vilket motsvarar 745 miljoner svensk kronor.

I varningen går man samtidigt ut och berättar hur tjuvarna jobbar genom att visa den film som Rumäniens polis lyckades t under 2012. Den visar hur tjuvarna boxar in lastbilen med en bil framför och en bil bredvid för att sedan köra intill med en bil bakom och från den bilen klättrar en tjuv över och in i lastbilen under färd.