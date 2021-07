Cargo Partner ökar lagringskapacitet i Europa

Som en del av Cargo Partners strategiska fokus på lager fortsätter man att utöka sin lagringskapacitet runt om i världen. De senaste investeringarna i iLogistics Centers Brwinów nära Warszawa (Polen), Dunajská Streda nära Bratislava (Slovakien) och Dobrovíz nära Prag (Tjeckien) är ett svar på den ständigt ökande efterfrågan i regionen.

Cargo Partner har varit verksam i Polen sedan 1998 och är idag en av de största internationella transport- och informationslogistikleverantörerna i landet. Från och med juni 2021 har Cargo Partner ökat sin lagringskapacitet i Brwinów med ytterligare 3 000 m². ILogistics Center tillhandahåller nu 11 000 m² lagringsutrymme vid ett temperaturintervall på +15 till +25 ° C, inklusive ett 1000 m² lagerlager.

Anläggningen är belägen i en klass A-byggnad i MLP II Logistics Park, sydväst om Warszawa och bredvid motorvägen A2, den viktigaste väst-östra förbindelsen i Polen.

Milan Lani, Corporate Director Product Management Contract Logistics på cargo-partner, förklarar lagrets strategiska betydelse: ”Tack vare sitt läge i mitten av landet är vårt iLogistics Center Brwinów ett idealiskt nav för distribution i hela Polen och många andra europeiska destinationer. Närheten till Warszawas flygplats gör det också till en strategisk punkt för internationell flygfrakt. De 3 000 m² som vi nu har lagt till anläggningen är avsedda för cross-dockningsaktiviteter och bulklagring. ”

Hand i hand med utbyggnaden av sin anläggning i Brwinów har Cargo Partner i Polen stärkt sitt fokus på kvalitets- och processkontroll och förvärvat relevanta IFS Logistik- och BNP-certifieringar. Logistikleverantören arbetar för närvarande med att få HACCP-certifiering för sitt iLogistics Center Brwinów samt sitt iLogistics Center Zory, som tillhandahåller 6 650 m² lagringsutrymme nära Katowice Special Economic Zone. I kombination med ett mindre lastpartnerlager i Poznan driver företaget en total lagringsyta på nästan 20 000 m² med mer än 13 000 pallplatser i Polen.

Bara ett år efter den senaste expansionen av iLogistics Center i Dunajská Streda har Cargo Partner i Slovakien än en gång beslutat att investera i anläggningen för att möta den stora efterfrågan på lagertjänster i regionen. Milan Lani säger: ”Denna investering hjälper oss att utnyttja lagerhallen hela 14,5 m och öka antalet pallplatser per kvadratmeter. Expansionen kommer att delas in i två faser: Under den första fasen ökar vi kapaciteten med 3600 pallspår, och vi har också fått två nya gaffeltruckar. Den andra fasen kommer att genomföras i början av september och kommer att bestå av 1 600 pallspår som drivs av en ny gaffeltruck. ”

Tack vare den direkta anslutningen till METRANS järnvägscontainerterminal är lagret en av lastpartners viktigaste järnvägstransportnav i Europa. Dess gynnsamma läge erbjuder tillgång till järnväg till de flesta större hamnar i Europa samt snabba förbindelser från Kina via New Silk Road. Från distributionscentret i Dunajská Streda levererar last-partner bilkomponenter till ledande OEM-tillverkare i flera europeiska länder, inklusive Slovakien, Ungern, Österrike och Tjeckien. De moderna lagerhallarna erbjuder 30 300 pallplatser på 18 300 m² lagringsutrymme, inklusive ett 3300 m² stort lager. Tillsammans med iLogistics Center i Bratislava äger lastpartner i Slovakien totalt 26 500 m² lagerutrymme med mer än 44 000 pallplatser och erbjuder ett brett utbud av mervärdestjänster för sina kunder.