Conti lanserar nytt inför vintern

Teknik- och däcktillverkaren Continental introducerar ett nytt lastbilsdäck, Conti Scandinavia HS3 ED som är ett styrdäck utvecklat speciellt för godstransporter för både on- och offroad på vintern för exempelvis timmertransporter, gruvdrift eller byggarbetsplatser. Förkortningen ”ED” står för ”extra durable” och understryker däckets förmåga att hantera utmaningarna för ett styrdäck under extraordinära vinterförhållanden. Däcket sägs erbjuda den bästa nivån av dragkraft på vinterväglag för fordon som körs på krävande och skiftande vägförhållanden. Däcket har utvecklats främst för användning i Norden med sina tuffa vinterförhållanden, men också för bergsområden med snötäckta vägar i Central- och Östeuropa. Däcket är resultatet av en intensiv marknadsstudie och diskussioner med kunder som har visat på behovet av en högre nivå av robusthet, bättre stenavvisning samt extra motståndskraft mot skador orsakade av stenar jämfört med vanliga vinterdäck, berättar Continental i ett pressmeddelande .

Nya Conti Scandinavia HS3 ED erbjuder följande funktioner:

Bra styrgrepp och kurvstabilitet både on- och offroad

Lång livslängd även vid körning på skogs- och grusvägar

Däckmönstret innehåller avfasade mönsterblock för att förbättra motståndskraften mot stenskador samt sinusformade sajpningar för optimalt grepp på både våta och snöfyllda vägar.

Mönsterspåren i sicksack-design ger utmärkt dragkraft på vintervägar och enastående sten- och slaskavvisning vilket ser till att däcket håller längre.

– Conti Scandinavia HS3 ED är det senaste exemplet på vår stora och långvariga kunskap när det gäller att bygga toppmoderna vinterdäck för lastbilar för alla användningsområden, även mycket krävande sådana. Däcket kan ses som vintermotsvarigheten till vårt entreprenaddäck, Conti CrossTrac, som vi lanserade för två år sedan, säger Lutz Stäbner, Head of Product Management för Continental lastbils- och bussdäck i Europa.





Per Johansson, chef för fordonsflottan på Pohjanen & Ström i Piteå har testat det nya däcket och delar med sig av sina erfarenheter: ”Vi kör för skogsindustrin i norra Sverige där vädret varierar väldigt mycket under året. Vi arbetar ofta i tuffa vinterförhållanden och på skogsvägar som är belagda med stenkross. På vintern kan vi ha -40°C och på sommaren har vi ibland upp mot 30°C, och utöver det har vi även mängder av snö och is, dimma och regn. Våra flistransporter väger upp till 65 ton och timmertransporterna kan väga så mycket som 74 ton. Den största utmaningen vi har här uppe är de intensiva väderomslagen som kan ske snabbt, och i sådana lägen måste vi kunna lita på däcken. Nya Conti Scandinavia HS3 ED kunde hantera alla dessa svåra förhållanden och erbjöd mycket bra grepp, stabilitet och dragkraft, speciellt vid acceleration på vinterväglag. Vi prioriterar bra grepp och att däcket ska klara av vassa stenar och grenar som kan sticka upp ur den frusna vägbanan”.