Danska polisen ingrep mot droger och dålig lastsäkring

Måndagen den 16 augusti 2021 inspekterade befäl från Tungvognscenter Øst under Central- och Västsjällands polis i samarbete med danska transportmyndigheten lastbilar från förmiddagen på Ellebjergvej i Valby, berättar danska polisen. Lastbilskontrollen resulterade i att fyra lastbilar fick krav på ombesiktning och en förare åtalas för körning under påverkan av droger

Under besiktningen inspekterades totalt 37 lastbilar vilket resulterade i 5 avslöjade brott, inklusive en felaktig surring av en grävmaskin på ett släp, samt de 4 lastbilarna som fick krav på ombesiktning på grund av fel och brister.

Det var under en kontroll av kör- / vilotiden för en 33-årig dansk förare från ett transportföretag i Storköpenhamn som poliserna blev misstänksamma om att föraren var påverkad av droger.

Poliserna genomförde därför ett drogmätartest, som visade kokain. Lastbilschauffören greps därför och ett blodprov togs.

När resultatet av blodprovet finns tillgängligt får polisen svar på om föraren ska få sitt körkort återkallat.