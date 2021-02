Den arktiska tystnaden i Kaunis eldrivna Volvo

Catrine Sundqvist är en av testpiloterna som kör den batterielektriska testbilen i Kaunis Irons arktiska klimat norr om Polcirkeln. Hon sammanfattar sina intryck som att tystnaden är det sim imponerar mest.

– Det man först reagerar på är tystnaden. Lastbilen bara susar fram.

Vattenfall, ABB, Volvo lastvagnar och Wist Buss & Last är alla med i projektet tillsammans med Kaunis Iron. En batterialektrisk testbil från Volvo körs i omloppet där den lastas och lossas från malm och laddas vid tre stationer.

Lastbilen är just en testbil och har aldrig körts under lika extrema förhållanden. Men testet som pågår under februari månad då det ska vara som kallast ser ut att ge positiva besked.

Testet är ett led i arbetet för att ställa om Kaunis Irons lastbilstransporter från diesel till fossilfri drift, berättar Kaunisiron i ett pressmeddelande.

Catrine Sundqvist är en av chaufförerna som är med i testet. Hon kommer ursprungligen från Stockholm, men stortrivs med vildmarken och vinterkylan:

– Mitt personliga köldrekord när jag kört här uppe är minus 38, då var jag tvungen att stanna bilen och kliva ut för att få känna hur det kändes… Men det var innan det här testet startade. Däremot är det ofta 20-25 minus här under de här veckorna och det verkar fungera bra med den arktiska kylan under testet.

En sak som de fick lösa redan efter dag ett var att isolera grillen i fronten med en skumplastmatta för att minska inströmningen av kall luft som kyler hytten. Annars har bilen rullat på i kretsloppet, laddats och lastats.

Att bilen är så tyst utan motorljud är nog det de flesta reagerar på:

– Du upplever det i hytten, det är så tyst och skönt, men också när bilen passerar dig i trafiken. Det är nästan märkligt…

Catrine Sundqvist tycker att det är kul att vara med i arbetet:

– Det känns spännande att vara med och testa den här tekniken och på sikt se hur det kan utvecklas för att klara ytterligare lastvikt. Jag har tidigare varit med och kört elbuss i liknande tester. Teknikutvecklingen går verkligen snabbt framåt.