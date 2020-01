DHL kör för James Bond

​DHL är officiell logistikpartner för filmen No Time To Die som går upp på bio den 3 april 2020. Den ledande logistikleverantören har transporterat den unika utrustningen för fem James Bond-filmer.

Sedan Casino Royale (2006) har DHL:s logistikexperter varit ansvariga för transporten och logistiken relaterade till filminspelningarna av 007-filmerna. För No Time To Die – på bio den 3 april 2020 – transporterade DHL allt runt om i världen via flyg, sjö och väg med precisionstiming för att hålla inspelningsschemat.

– Punktlighet och precision är avgörande för blockbusterproduktioner av denna storlek, säger Frank Appel, vd på Deutsche Post DHL Group. Tack vare vårt internationella nätverk och välplanerade processer som utförs av våra respektive flyg-, sjö, och vägtransportteam kan DHL uppfylla dessa tuffa krav. Vi är stolta över att ha supporterat den berömda Secret Service-agenten på hans uppdrag att rädda världen för femte gången.

Som logistikpartner säkerställde DHL att båda filmteamen alltid hade den rätta utrustningen tillgänglig vid rätt tid och plats. Filmutrustningen flyttades mellan inspelningsplatser i Norge, Jamaica, Italien och över hela Storbritannien.

– Vi är i grunden en “one-stop shop” för allt som ett filmprojekt behöver, vare sig det är väg, flyg eller sjö, så är vi fokuserade på att hålla produktionen i rörelse. För brådskande eller sista minuten-försändelser använder vi också vårt Express-nätverk. För att hålla jämna steg med de strikta och ständigt föränderliga internationella bestämmelserna för frakt, måste vi ligga steget före och verkligen använda oss av vår logistikexpertis. Det har varit en fantastisk möjlighet att återigen visa vad vi kan leverera, säger John Meller, projektledare för logistiken för No Time To Die på DHL.