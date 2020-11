Dödssiffran i trafiken halverad under oktober

Under oktober 2020 omkom 11 personer och 1 113 personer skadades i vägtrafiken (106 svårt skadade och 1 007 lindrigt skadade). Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 16 november 2020. Det är 12 färre omkomna jämfört med motsvarande månad 2019.

6 av de omkomna personerna hade färdats i personbil, 2 var fotgängare som blivit påkörda av motorfordon och resten var andra trafikanter som mopedister och lätt lastbilsförare. Bland de omkomna var 9 män och 2 kvinnor, 4 av de omkomna var 65 år eller äldre.

– Antalet omkomna under oktober månad är det lägsta vi har haft hittills för oktober månad. Det är första gången vi har under hälften jämfört med både motsvarande månad 2019 och jämfört med medel antal omkomna de senaste fem åren 2015-2019 och sedan är det första gången vi har under 200 omkomna de senaste tolv månaderna (november 2019–oktober 2020), säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen.

Medelantalet omkomna i oktober månad, under de föregående fem åren 2015–2019, är 24 personer.

Under de senaste tolv månaderna (november 2019–oktober 2020) har 185 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående tolv månaderna (november 2018–oktober 2019) omkom 265 personer. Jämför man med ett fem-års medelvärde för motsvarande tidigare tolv-månadersperioder har antalet omkomna minskat med 31 procent.