Europa står nästan stilla i snön

Det snöar i Sverige. Det snöar mer i Tyskland. Det snöar ännu mer i Nederländerna och det ska komma mycket snö i Storbritannien. I södra Sverige är skolbussarna inställda. På A6 i Tyskland stod 150 lastbilar stilla i en lång kö i den backigare delen. Nederländerna hade en klass 3 varning under gårdagen och i båda länderna ber dem trafikanter att avstå från bilkörning.Tyska polisen beskriver läget som katastrofalt och tyska bild.de beskriver det som att den otäcka jätten slår till. I Westfalen finns det ett körförbud för lastbilar över 7,5 ton fram till 18:00 på måndag kväll och fram till midnatt i delar av Niedersachsen. Danmark är drabbat av snödrev, särskilt på södra Själland och britterna väntar att snöstormen drar in under natten. Smhi varnar för snödrev i sydvästra Sverige.