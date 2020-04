Fota hjältarna som håller Sverige rullande i krisen

Spridningen av Coronaviruset har fått svåra konsekvenser – för både folkhälsa och ekonomi. Som individ kan man göra en insats för att våra samhällen ska vara fungerande även framöver. Genom kampanjen #keeponrolling2020 vill Strands Lighting Division engagera och inspirera framförallt fordonsmålgruppen att göra vad de kan för att minimera de negativa effekterna, säger Strands i ett pressmeddelande som vill sprida intresset för att fotografera branschens arbete för att hålla igång Sverige trots pandemin..

Allt engagemang samlas under #keeponrolling2020 som blir kampanjens bild- och filmbank. För varje enskilt inlägg skänker Strands Lighting Division pengar (10 SEK per post på Instagram och 1 SEK per kommentar på Facebook) till COVID-19 Solidarity Response Fund för WHO – för att stödja WHO: s arbete att bland annat säkerställa att patienterna får den vård de behöver och att påskynda utvecklingen av vaccin och behandlingsmetoder.

Strands Lighting Divisions förhoppning är att den egna målgruppen – fordonsintresserade och lastbilschaufförer tar tillfället i akt och är med och påverkar.

Alla kan delta

– Men vem som helst kan delta med bilder och filmer som lyfter både små och stora insatser. Allt räknas. Lastbilschaufförer som fortsätter att leverera viktigt gods eller personer som håller god kontakt med släktingar som behöver extra stöd, eller hur vi stödjer våra favorithandlare lite extra, säger Johan Carlos, VD på Strands Lighting Division.

Fredrik Hultman som arbetar som lastbilschaufför på Hedströms Åkeri AB, hoppas att många inom hans bransch tar tillfället i akt och sprider framåtanda och engagemang – samtidigt som pengar skänks till forskning.

– Som läget ser ut nu, tänker inte många på vad man faktiskt kan göra och redan gör – som lastbilschaufför försöker man mest reda ut vardagen och problemen som uppstår på grund av Corona, därför tror jag att den här kampanjen är bra, säger Fredrik Hultman.

Kampanjen pågår till 1 maj 2020 – donationen till WHO uppgår till max 100 000 SEK.

Instagram– För varje bild som publiceras under #keeponrolling2020 skänks 10 SEK till COVID-19 Solidarity Response Fund för WHO

Facebook– För varje kommentar, under lanseringsfilmen, en per person, skänks 1 SEK till till COVID-19 Solidarity Response Fund för WHO