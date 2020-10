Framtiden för tunga transporter enligt Einride

Einride har lanserat nästa generation av sin självkörande eldrivna lastbil, eller Pod, som man väljer att kalla det treaxlade fordonet.Einride går i sitt pressmeddelande ut med att den nya generations av Pod kommer att ha ny funktionalitet och prissättning. Detta för att göra den kommersiellt tillgänglig på global skala för första gången. År 2019 kördes Einride Pod för första gången som ett helt autonomt och elektriskt tungt transportfordon på en allmän väg. Nu hoppas Einride, mot bakgrund av de uppdateringar som gjorts på Pod att företag runt om i världen väljer deras lösning för det man kallar hållbara och kostnadseffektiva transporter med Autonomous Electric Transport (AET).

– Vi började denna resa 2016 med en dröm att bygga en bättre framtid genom teknik. År av hårt arbete och engagemang från hela teamet på Einride har gjort oss ledande inom AET, och idag tar vi nästa steg för att ta våra lösningar till världen och öka övergången till en mer hållbar framtid för transportsektorn, säger Robert Falck, VD och grundare av Einride.

Den nya Pod sägs ha en mer aerodynamisk och funktionell design som samtidigt även är förberedd för storskalig produktion och kommersialisering. För första gången är Pod tillgänglig för bokning för de som vill växla in på det som Einride kallar en lösning för godstrafik som är säkrare, mer hållbar och mer kostnadseffektiv.

Om den självkörande tekniken

Så här beskriver Einride dagsläget för den självkörande tekniken: ”De flesta självkörande fordon betecknas av SAE J3016-nivåer av autonomi, allt från rent hjälpmedel (nivå 0) till helt autonoma, kan köra var som helst på egen hand under alla förhållanden (nivå 5). Dessa standarder är dock beroende av viss nivå av mänsklig verksamhet som en baslinje. Podden har inget förarutrymme alls, så det var nödvändigt för Einride att utveckla en egen metod för att beskriva användningsfall för autonom elektrisk transport (AET)”.

– Podden är ett helt nytt fordon och passar därför inte in i befintliga standarder, inte ens för avancerad teknik som autonomi. Vi skapade AET-klassificeringssystemet baserat på användningsfall för ett förarlöst, elfordon. Med detta tillvägagångssätt kan vi utveckla och skala våra förmågor i de vanligaste och mest lämpliga användningsfall för godstransporter, med det yttersta målet att automatisera så mycket av transportnätet som möjligt, säger Pär Degerman, CTO på Einride.

Så här kommenterar artikelförfattaren det hela: Ett uttalande som måste ses mot det faktum att näringslivet gärna ser att anställd personal ersätts med robotteknik som inom tillverkningsindustrin där robotar idag gör avancerat svetsarbete på en bråkdel av den tid det tar för en människa att göra det. Robotar jobbar dessutom dygnet runt utan raster och året runt. Till och med på midsommarafton. Det finns även andra fördelar med att minska den mänskliga inblandningen i en verksamhet, som att sjukfrånvaro, barnledigheter och så vidare minskar, men eventuellt ersätts med avbrott för teknikhaverier. Den del av fordonsindustrin som sysslar med teknik och regelverk för självkörande fordon har också att överväga och lösa problematiken med den etiska bedömningen av hur fordonet ska agera vid en uppenbar kollisionsrisk med flera scenarior. Här finns också frågeställningar inför det ökade informationsflödet som uppstår mellan fordon samt mellan fordon och internet (vidare till centrala enheter för styrning). Tekniken med trådlös överföring skapar avsevärt större risker för strålning än den teknik vi har idag och stora serverhallar som ska hantera informationen kräver energi. Det handlar om avsevärt mer än energi än vad som krävs enbart för att förflytta fordonen. Dessutom finns det uppenbara risker för missbruk i form av hackare som tar sig in i systemet eller sabotage/terrorism som om de lyckas ta sig in i systemet kan orsaka enorm skada.

I det framtidsscenario som målas upp av olika aktörer ingår även den tanke DB Schenker beskriver i en annan pressrelease som ”farkoster som eVTOL, electrical vertical takeoff and landing, både när det gäller paketleveranser och att kunna färdas längre avstånd och med tyngre last. Det pågår även försök med personleveranser som AirTaxis. När det är trångt i gaturummet finns potential att flytta trafiken upp i luften och på så sätt bidra till att skapa attraktiva städer”.

”AET-klassificeringssystemet varierar från nivå 1 till 5 och nivå 1 till 4 finns tillgängliga för förbeställning baserat på individuella affärsbehov. AET 1 (Inhägnad) är idealisk för stängda anläggningar med förutbestämda rutter som är bäst lämpade för helt autonom drift. AET 2 (i närheten) inkluderar drift av stängda anläggningar, men lägger till möjligheten att korsa allmänna vägar över korta avstånd mellan destinationer. Både AET 1 och 2 Pods är tillgängliga för bokning nu och kommer att börja levereras till kunder från och med nästa år”. Citat Einrides pressrelease.

”AET 3 (Rural) tar Pod-funktionaliteten till nästa nivå, vilket möjliggör körning på backroads och mindre trafikerade huvudvägar mellan anläggningar, med en maximal körhastighet på 45 km / h. Slutligen inkluderar AET 4 (Highway) helt autonom drift på motorvägar och andra större vägar upp till 85 km / h. Nivå 3 och 4 är tillgängliga för förbeställning och skickas till kunder 2022-2023”. Citat Einrides pressrelease

Artikelförfattarens kommentar: Här måste vi i så fall hantera det faktum att von får fler långsamtgående fordon i trafiken. Något som blir än mer tydligt eftersom det i den självkörande tekniken finns sensorer som känner av väglaget. En chaufför ser en isfläck och passerar den på ett smart sätt för att sedan fortsätta som vanligt. De utvecklare som undertecknad har ställt den här frågeställningen till säger att ett självkörande fordon i det här läget detekterar halkan när det kommer ut på isfläcken, sänker hastigheten till en säker hastighet, som skulle kunna vara runt 40 km/t, och sänder information till andra självkörande fordon i omgivningen så att de också sänker hastigheten till den säkra hastigheten.

”Högpresterande belysning är integrerad i Pods signaturfrontfunktion, vilket gör den både laglig och omedelbar igenkännbar. Bakljusen har förlängts över hela lastrummet för maximal sikt för andra trafikanter, vilket förbättrar säkerheten och betonar funktionaliteten i designen”. Einrides pressrelease.

Kommentar av undertecknad: Det Einride menar är att Pod signalerar sina intentioner med olika lysande signaler som symbolen för filbyte i fronten på den här bilden, till omgivningen och det är ett signalspråk som exempelvis Mercedes och Audi jobbat med en längre tid på personbilssidan.

– Designen av den nya Pod återspeglar vår förändrade identitet som företag. Med vårt senaste varumärkesidentitetsprojekt var ett centralt fokus på det symbiotiska förhållandet mellan mjukvara och hårdvara inom godstrafik. Det är en symbol för våra framgångar i banbrytandet av AET-kategorin, men betonar också vårt engagemang för att utveckla mjukvarulösningar som gör övergången till hållbar frakt sömlös, säger Linnéa Kornehed, CMO och medgrundare av Einride.

Einride berättar att vid lanseringen av den nya Pod har flera nuvarande Einride-kunder förbundit sig att bli lanseringspartners, och går med på att börja använda den nya Pod med AET-funktionalitet på globala marknader. Lidl Sverige, en av Einrides ursprungliga partners, har tecknat sig för flera Pods, och den svenska växtbaserade mjölk- och mejeriproduktproducenten Oatly har också gått med på att lägga till autonom drift utöver befintliga elektriska lastbilsverksamheter.

Förutom våra nuvarande medarbetare har Bridgestone också blivit en lanseringspartner, liksom den svenska batteritillverkaren Northvolt.

–Vi är mycket glada över att ha fortsatt stöd från Lidl och Oatly som nuvarande Einride-medarbetare och lanserar nu partners för nästa generation av Pod, liksom spännande nya partnerskap med branschledare som Bridgestone och Northvolt. Övergången till hållbar och intelligent godsmobilitet kommer att vara en kollektiv insats, så det är uppmuntrande att ha framåtblickande företag som våra lanseringspartner i kampen med oss, säger Jonas Hernlund, CCO för Einride.

Företag kommer att kunna få tillgång till AET 1 och 2 redan idag och reservera AET 3 och 4 med leveranser 2022-2023. Både beställning och bokning kan göras för en initial kostnad på 1 500 $ och ytterligare 8 500 $ som faktureras efter bokningen.

Förutom bokningsavgiften på 10 000 USD kommer företagen att ansvara för en driftsavgift på cirka 18 000 USD per månad för AET 1 och 19 000 USD per månad för AET 2. Pods med AET 3 kostar 20 000 USD per månad för drift, medan AET 4 inkluderar månatlig kostnad på 22 500 dollar Prenumerationsavgiften inkluderar tillgång till Einride godsmobilitetsplattform som kommer att samordna och driva Pods som övervakas av Einride-certifierade fjärroperatörer. Prenumerationsavgifter kan komma att ändras beroende på individuella användningsfall.

– Vi ser redan en stark dragkraft från marknaden för att börja använda autonoma och elektriska transporter. Fördelarna är tydliga och vi vill vara den aktör på marknaden som kan hjälpa våra kunder att göra övergången till en bättre framtid för transporten, säger Robert Falck.