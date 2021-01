Idag väntas Riksdagen fatta beslut i YKB-frågan

En del talar för att Regeringen körs över av majoriteten då Riksdagen idag väntas fatta beslut om nationella undantagsregler kring krav på Yrkeskompetensbevis. En majoritet i Riksdagens trafikutskott vill ha frikostigare undantag än Regeringen föreslår.

Som Trailer tidigare berättat publicerade Regeringen mycket sent ett förslag till en ny nödlag för Yrkeskompetensbevis i mitten av december 2020. Här föreslås att chaufförer som har YKB-bevis som löper ut från 1 november-31 januari 2021 undantas från kravet på yrkeskompetensbevis under 6 månader. Och att chaufförer som har yrkeskompetensbevis som löper ut 1 februari 2021 – 31 juli 2021 får dem förlängde med 6 månader. Den nya lagen ska börja gälla 1 februari 2021!

Efter en remissrunda behandlades lagförslaget i Riksdagens trafikutskott igår. Här förordar en majoritet ett längre undantag än Regeringen. Ledamöter från V, KD, M och SD vill att undantag från kravet på YKB och förlängning av giltighetsperiod gäller fram till årsskiftet. Enligt vad Trailer erfar reserverade sig S, MP, L och C mot detta.

Regeringen föreslår också att all fortbildning i YKB ska kunna genomföras på distans fram till 1 augusti 2021. En majoritet bestående av M, KD, C, L och SD vill här ha en förlängning så att all utbildning kan genomföras på distans fram till årsskiftet. Enligt vad Trailer erfar reserverade sig S, V och MP mot detta.