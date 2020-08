Inget Nordic Trophy under 2020

Om det inte hade varit för corona hade Lastbils-Sverige varit samlat på Elmia Lastbil i Jönköping just nu. De stora mässhallarna och utomhusfälten hade varit fulla av utställare som visade upp sina senaste nyheter.

På Nordic Trophy-fälten hade ett stort antal lastbilar redan kommit för att delta i den tävling som skulle ha avgjorts i morgon, det vill säga på mässans finaldag.

Tyvärr kan ju inte heller Trailer Trucking Festival med Nordic Trophy på Mantorp Park, som var planerat i september, genomföras i år på grund av den pågående pandemin. Därför står det nu helt klart att det inte kommer bli något Nordic Trophy 2020. Den tävling som startade samma år som Trailer, 1980, kommer i år inte att få någon ny mästare.

Under olika former och på olika platser har vi korat mästare i ”Nordens öppna mästerskap” för custombilar, men under detta jubileumsår hittar vi ingen lämplig form för att genomföra tävlingen.

Detta innebär samtidigt att Micke Malmberg och hans fina ASG-inspirerade Scania S650-ekipage inte behöver sätta titeln på spel. Den seger Micke bärgade på Trailer Trucking Festival på Mantorp Park ifjol innebär att han är regerande mästare fram till 2021.