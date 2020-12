Isuzu höjer både komfort och framkomlighet i nya D-Max

– Eftersom vår pickup främst vänder sig till professionella användare känns det bra att vi nu även kan erbjuda en förstklassig arbetsmiljö, säger Per Håkansson, varumärkesdirektör för Isuzu Sverige.

Isuzu är Japans äldsta och största lastbilstillverkare. Rötterna sträcker sig tillbaka till 1916 och tillverkningen startade 1922 i Ishikawajima Automotive Works Company. Idag tillverkas drygt 700.000 lastbilar, bussar och pickuper per år. Företagets erfarenheter och forskning inom den tunga sidan har varit vägledande under utvecklingen av pickupen D-Max. Isuzu Pickup har klassledande dragvikt på hela 3.500 kg samt en bränsleeffektiv motor med låg förbrukning och ett koldioxid-utsläpp på endast 183 g/km, vilket innebär låga driftskostnader och låg vägskatt. Sedan 2017 har Isuzu hela tio modeler I sitt program – allt från Base Single Cab till unika Isuzu AT 35.