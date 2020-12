Köerna vid Engelska kanalen avbetade

Köerna av lastbilar som stått och väntat på att få tillstånd att köra in i Frankrike från Storbritannien harv nu betats av. Under måndagsmorgonen var den stora uppställningsplatsen vid Manston Airport tömd och endast några hundratals lastbilar väntade längs M20. Detta efter att en massiv insats där närmare 20.000 lastbilschaufförer testades för Covid-19 innan de tilläts korsa gränsen till Frankrike efter att Frankrike infört inreseförbud när det visat sig att en ny muterad forma av coronaviruset börjat sprida sig i Storbritannien.

Köerna började lösas upp efter att Frankrike gått med på att chaufförer som testats negativt för Covid-19 under de senaste 72 timmarna får köra in i landet och brittiske transportministern Grant Shapps berättade under lördagen att man dittills testat 15.526 chaufförer. Av dem visade det sig att 36 testat positivt. Det betyder att 0,23% av chaufförerna som väntat bar på viruset.

Transportsystemet över kanalen har varit hårt pressat eftersom stormen Bella slog till med orkanvindar lagom till Frankrike öppnade gränserna och nu väntas fortfarande tuffa tider för både inrikestransporterna och transporterna över kanalen eftersom många åkare valde att vänta med att skicka ut sina chaufförer tills köerna löst upp sig. Dessutom har de arma britterna drabbats av något som beskrivs som arktisk kyla i brittiska tabloiden ”The Sun”. Meteorologerna talar om minus 7 grader och snöfall.

Under julhelgen har det stundtals varit väldigt upprörda stämningar där chaufförerna klagat över brist på både mat, dricka och toaletter. Stämningarna har växlat från desperation, över tålamod till ett visst mått av glädje när knuten väl löstes upp. samtidigt har flera av chaufförerna och de brittiska åkarna pekat på hur viktiga vägtransporterna är för landet.