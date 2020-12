Kompakt och smidig lastbilsmonterad kran med eldrivning

Det Stockholmsbaserade kranföretaget Edins Kranar AB har köpt den första Klaas K1003 i Sverige. Klaas K1003 är en lastbilsmonterad aluminiumkran som har en maximal lyfthöjd på 52 m och en imponerande lyftkapacitet på 6000 kg. Kranen tillverkas av tyska Klaas och har sålts och levererats av Kranlyft Group som är exklusiv återförsäljare i Sverige.



Som en av de större lastbilskranarna från Klaas imponerar K1003 med en maximal lyftkapacitet på 6000 kg och en vinschkapacitet på 3000 kg. Allt detta med en maximal bredd på mindre än 6 m med stödbenen fullt ute. Faktorer som gör att kranen blir idealiskt på trånga byggarbetsplatser där utrymmet är begränsat och laster måste lyftas med lång räckvidd. Den är monterad på en treaxlig Mercedes-Benz Actros 2530 med svängbar axel bak. Lastbilen har god manövrerbarhet och kranen är bekväm och responsiv att hantera, detta i kombination med aluminiumbommens enorma räckvidd gjorde beslutet lätt för Edins Kranar, berättar Kranlyft i pressreleasen.

Modellen är utrustad med en hydraulisk teleskopisk jibb, TFR-bomsystem, dubbla luftcylindrar, intuitivt kranstyrningssystem, teleskopisk vinsch, elektriskt hybriddrivkoncept och mycket mer. Funktioner som fjärrstyrning med kontroll, säkerhetsläge, 360 graders kontinuerlig rotation och automatisk nivellering kommer som standard. Den elektiska drivningen av kranen gör maskinen än mer miljövänlig och bränsleeffektiv.

Den maximala lyfthöjden på 52,75 m gör det möjligt för K1003 att glänsa vid de flesta utmaningarna, därav har den satt nya standarder inom segmentet för mobila kranar med en aluminiumbom. Kranen utmärker sig med sin imponerande räckvidd. En last på 3000 kg kan lyftas 11 m ut mot sidorna, en last på 2000 kg kan transporteras 18,5 m och en last på 250 kg kan transporteras 44 m. Unikt för dessa specifikationerna är att den maximala bredden för stödbenen är mindre än 6 m.

Jonas Gadolin, Teknisk Chef på Kranlyft Group kommenterar:

”Edins Kranar är ett väletablerat företag med över 30 kranar i drift och vi är övertygade om att detta kommer att utgöra ett starkt tillskott i deras flotta. Och de kommer att uppleva de många fördelarna med en lastbilsmonterad kran tillverkad i aluminium. K1003 är ytterligare ett bra exempel på en mobil kran som endast behöver en begränsad markyta för att täcka en enorm räckvidd, vilket passar perfekt i stadsmiljöer och vid diverse andra utmanande lyftsituationer.”