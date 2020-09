Kranolycka inget arbetsmiljöbrott

Arbetsmiljöverkets utredning av den tragiska olyckan i december 2019 i Linköping då en kranbilschaufför omkom visar att inget arbetsmiljöbrott har begåtts.

— Vi kan inte se att någon kan ställas till svars för arbetsmiljöbrott utan det hela var en väldigt tragisk olycka, säger Annegret Ellinger, utredare på Arbetsmiljöverket.

Enligt utredningen stod chauffören längs fram på släpet och jobbade när olyckan inträffade. Han hade släppt ner lasten och frigjort lyftkroken från lasten. Jibben, som var nästan helt utfälld (cirka 10 till 15 meter) var i rörelse uppåt när den plötsligt föll ner och träffade mannen. Utredningen visar att hydraulsystemet drabbats av ett plötsligt tryckbortfall till följd av brott på en rörkoppling.

Jibben på den aktuella kranen var av en typ med två hydraulkolvar som är sammankopplade med ett rör. Vanligtvis finns det säkerhetsventiler som ska förhindra ett plötsligt tryckbortfall, men utredningen visar att detta saknas på denna del. Vid olyckan lossnade en av rörets kopplingar helt ur sin gängning vilket innebar ett totalt och ögonblickligt tryckbortfall.

— Konstruktionen är inget vi anmärker på. Kranen har CE-märkning och är godkänd, säger Annegret Ellinger.

Utredningen visar att olyckan hade kunnat undvikas om chauffören inte stått under kranen när han arbetade. Det framgår samtidigt att arbetsgivaren och andra i branschen anser att det inte går att undvika att befinna sig under kranen när lastning utförs på lastbilsflaket, men att man inte går under fritt hängande last. Något chauffören inte heller gjorde – kranen var olastad vid olyckstillfället.

Olyckan i Linköping och den efterföljande utredningen visar på riskerna i chaufförens vardag – i synnerhet kranbilschaufförens. En kranbilschaufför som Trailer pratat med säger att det sitter i ryggmärgen hos de flesta att inte gå under hängande last – men att det inte är lika självklart att man inte ska befinna sig under en olastad kran.

— Här är det helt klart läge att tänka om, säger han.