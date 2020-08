Lastbilschaufför arresterad för misstänkt människosmuggling

Strax efter lunch idag larmade trafikanter på motorvägen M25 i Storbritannien om en misstänkt människosmuggling då de sett människor hoppa ut ur lastutrymmet på en lastbil, berättar brittiska The Sun. Polisen satte genast igång en massiv insats och kunde snabbt få stopp på ekipaget som visade sig köras av en 45-årig rumänsk chaufför. Jakten på chauffören betydde långa väntetider i stekande solsken i ett Storbritannien som var rekordvarmt med temperaturer på runt 36 grader, då M25 stängdes av i båda riktningarna under insatsen. Chauffören är nu arresterad som misstänkt för människosmuggling i ett Storbritannien som har o ch har haft stora problem med just smuggling av människor i lastbilar. Det var i Grays som 39 personer hittades döda i lastutrymmet på en lastbil så sent som under hösten 2019.