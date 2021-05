Lastbilschaufför huvudperson i ny SVT-thriller

Inspelningen av SVT:s nya spänningsserie “Försvunna människor” har startat i Västra Götaland. Det är enligt ett pressmeddelande en nervkittlande historia i sex avsnitt om en lastbilschaufför som begår ett ödesdigert misstag. Konsekvenserna ställer honom inför ett livsavgörande val.

Problemen börjar när Erwin, som chauffören heter, rullar över Öresundsbron och in i Sverige med sin tankbil. Något han gjort många gånger förr. Men det som ser ut som en rutinkörning är en nervös färd för honom. I tanken smugglar han åtta syriska flyktingar. Erwin gör det för att han vill hjälpa dem. Hans chef gör det för pengarna och för att rädda sitt åkeri. En av flyktingarna är gravida Mouna. När hon och en febersjuk pojke inte klarar av den kvava luften i tanken gömmer Erwin dem baktill i förarhytten. Plötsligt ser han en poliskontroll framför sig på vägen. Erwin har hamnat vid en punkt där hans liv kommer att ta en dramatisk vändning.

Serien spelas in på flera platser i Västra Götaland, bland annat i Göteborgsområdet, Alingsås, Bäckefors och Lerum under sommaren och hösten 2021, med planerad premiär under 2022.

Försvunna människor är en originalserie skriven av Ulf Ryberg (Huvudjägarna, Millennium), för regi svarar Tova Magnusson (Solsidan, Det mest förbjudna) och producent är Patrick Ryborn (En del av mitt hjärta, Himlen är oskyldigt blå). Huvudrollerna görs av Peter Viitanen (Ted, Vår tid är nu), Sandra Stojiljkovic (Tunna blå linjen) och Ville Virtanen (Jordskott, Svinalängorna).

Serien produceras av Unlimited Stories i en samproduktion med SVT och Film i Väst.