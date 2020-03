Lastbilstjuv körde in i hus

Natten mot onsdagen fick polisen i Gävle in ett larm om att en lastbil stulits från ett företag på orten. Enligt polisen hade det skett ett inbrott på företaget varifrån en lastbil stulits. Senare får polisen in flera samtal om att en lastbil tappat ett flak och kört in i ett hus.

Väl på plats vid den övergivna lastbilen kan polispatrullen konstatera att det inte finns någon misstänkt gärningsperson kvar. En anmälan om stöld genom inbrott och tillgrepp av fortskaffningsmedel kommer att skrivas.