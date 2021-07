Lion´s Truck AB blir nystartad MAN-importör

MAN koncernen genomför nu en omorganisering av regionstrukturen för sina nationella säljorganisationer och för Sveriges del betyder det att import och försäljning av MAN last- och transportbilar i Sverige övertas av Svenska Neoplan AB

Omorganisationen omfattar också, där det är meningsfullt, en del försäljningar av importbolag i vissa länder. Sverige är ett av de länder där man nu väljer att flytta import och försäljning av MAN last- och transportbilar från ett eget dotterbolag. Detta sker genom en försäljning av dotterbolaget MAN Truck & Bus Sverige AB till Svenska Neoplan. Svenska Neoplan startar ett nytt bolag, Lion’s Truck AB, som från och med den 1 augusti 2021 övertar alla MAN:s aktiviteter i Sverige.

Svenska Neoplan

Svenska Neoplan har sedan 1976 ansvarat för import och försäljning av MAN:s två bussmärken Neoplan och MAN.

Svenska Neoplan har även drivit lastbilsverkstäder i Stockholm (Kungens Kurva), Motala, Uppsala, Göteborg och Helsingborg.

Joackim Bay, CEO, Svenska Neoplan säger: ”Svenska Neoplan har under 45 år befäst sin närvaro på den svenska bussmarknaden och genom våra 11 verkstäder har vi en stor kundbas på last- och transportbilssidan. Vi känner redan MAN:s produkter och system så för oss är det ett naturligt steg att nu överta försäljning och service av MAN:s last- och transportbilar. Vi kan därmed erbjuda ett komplett program bussar, lastbilar och transportbilar med tillhörande service och reservdelsförsäljning i hela Sverige”.

MAN koncernen ser Svenska Neoplans övertagande av den kompletta ”MAN-portföljen” i Sverige som en ”Win-Win” situation.

MAN direktören Stefan Thyssen som tillsammans med Johan Björnör, Senior Vice President – Head of Sales Area Europe, har lett förhandlingarna säger: ”I Svenska Neoplan får vi en importör som i årtionden har visat sitt värde på den svenska bussmarknaden. Vi tror att det här företaget är det rätta för att vidareutveckla MAN:s marknadsposition för last- och transportbilar på den svenska marknaden”.

MAN medarbetarna flyttar med till det nya importbolaget

I och med övertagandet av aktiviteterna i MAN Truck & Bus Sverige AB följer också medarbetarna med över till de nya ägarna.

Det startas ett nytt företag under namnet Lion’s Truck AB. Företaget kommer framöver att ansvara för import och försäljning av MAN:s lastbils- och transportbilsprogram. För detta ändamål behöver man även i fortsättningen de duktiga medarbetarna som genom åren har skaffat sig knowhow om MAN:s produkter och system.

MAN:s Servicepartners fortsätter som tidigare

Det nya kontraktet med Svenska Neoplan påverkar inte de befintliga MAN Servicepartners. De kommer även i fortsättningen att erbjuda service för MAN fordon i Sverige.

MAN Truck Center Malmö

2018 invigde MAN ett helt nytt Truck Center i Malmö för verksamheten i södra Sverige. Anläggningen är byggd efter MAN:s föreskrifter för hur ett toppmodernt MAN Truck Center ska se ut. Där finns gott om plats för service av MAN lastbilar och transportbilar och centret fungerar också som en viktig bas för MAN:s säljare av både last- och transportbilar.

MAN Truck Center Malmö ingår i försäljningen till Svenska Neoplan och kommer även i fortsättningen att vara en viktig del i MAN:s tillväxtplaner för Sverige. Anläggningen kommer framöver också hantera många av Svenska Neoplans bussaktiviteter i Sydsverige.

Om svenska Neoplan

Redan 1970 etablerade Gottlob Auwärter GmbH Svenska Neoplan som därefter blev officiell importör av Neoplan-bussar i Sverige. Samma år bildades ingenjörsfirman Motorpark Buss & Lastbilsverkstad AB.

1976 köpte Claus Bay och Stefan Eriksson Svenska Neoplan AB, Motorpark AB och SAM-Service AB av SMS-rederierna. SAM-Service blev moderbolag för Svenska Neoplan AB och Motorpark. Samma år flyttade verksamheten till de nybyggda lokalerna i Västberga. Claus Bay sålde sin första nya buss i Sverige, en Neoplan Cityliner, som levererades till Blomresor i Vårgårda. Under året levererades totalt 10 Neoplan-bussar. Svenska Neoplan har sen dess växt till att bli en av de största leverantörerna av kollektivtrafikbussar till svensk kollektivtrafik . Sedan 2017 är Claus Bay ensam ägare till moderbolaget SAM-service AB.

2001 godkände den Europeiska Konkurrensmyndigheten MAN:s övertagande av Gottlob Auwärter GmbH. MAN Lastbilar & Bussar AB var därefter importör av lastbilar och bussar i Sverige. Företaget var ett helägt dotterbolag till MAN Nutzfahrzeuge AG. Efter förhandlingar med MAN i Tyskland fick Svenska Neoplan ensamrätt till försäljning av MAN-bussar i Sverige. Senare samma år började Svenska Neoplan att sälja MAN-bussar och den första MAN-bussen levererades.