MAN TGX Truck of the Year

Med nya TGX har MAN utvecklat en lastbilsgeneration som möter dagen krav på bränsleförbrukning och transporteffektivitet. Och som samtidigt är förberedd på att möta morgondagens utmaningar. MAN:s TGX blev Truck of the Year 2021. Detta prestigefyllda pris utses av 24 redaktörer och seniorjournalister som representerar 24 lastbilstidningar i lika många länder i Europa.

Priset överlämnades under måndagen till Andreas Tostmann, vd för MAN Truck & Bus under en virtuell presskonferens i München.

– Nya MAN TGX representerar ett stort steg framåt när det gäller förarkomfort, bränsleeffektivitet, anslutningsmöjligheter och gränssnitt mellan människa och fordon. Så det råder ingen tvekan om varför den nya MAN TGX valdes till Truck of the Year 2021. Det är en framtidsinriktad lastbil som tillgodoser transportbehovet i dag och i morgon, säger Gianenrico Griffini som är ordförande för Truck of the Year-juryn.

Andreas Tostmann var mycket glad då han tog emot priset.

– Titeln ”Truck of the year” är ett enormt erkännande för det enastående arbete som vårt team på MAN har lagt ner. I mer än fem år har teamet arbetat med ett enda mål i åtanke: att utveckla den bästa lastbilen för förare och våra kunder och att få den ut på vägen. Den här eftertraktade utmärkelsen visar bara: Vi gjorde det!