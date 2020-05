Mer surf i branschen

Den svenska åkerinäringen mobilsurfar mer än någonsin. Under 2019 ökade branschen sitt mobilsurfande med 41 procent. Totalt sett ökade svenska företag sitt mobilsurfande med 43 procent. Det visar Tele2:s rapport Data om Data som släpps för andra året i rad.

Samtidigt som mobilsurf ökar fortsätter antalet telefonsamtal att minska ytterligare med en nedgång på sju procent. Coronakrisen har ändrat beteendemönstret och enligt ett pressmeddelande visar undersökningen en ökning för mars 2020 av både antalen och längden på telefonsamtalen.

Data om Data analyserar all telefon- och datatrafik via de mobila näten hos företagskunderna under 2019. Trenden för mobilsurf fortsätter uppåt, med en ökning på 43 procent jämfört med året innan. Den bransch som konsumerar mest data är Hotell och restaurang, I genomsnitt används 542 MB per dag och det innebär en ökning med 78 procent under ett år. Åkeribranschen ligger på en femteplats med en genomsnittlig förbrukning på 305 MB per dag.