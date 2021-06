New York satsar på eldriven sopbil från Mack

Enligt Volvokoncernens dotterbolag Mack Trucks planerar New York City Department of Sanitation (DSNY) att köpa sju Mack LR Electric-lastbilar. Detta tillkännagavs enligt ett pressmeddelande under WasteExpo 2021 i Las Vegas.

DSNY tog emot sitt första helelektriska sopfordon, en Mack LR Electric-demonstrationsmodell i september 2020, och började rigorösa tester i verklig drift i Brooklyn. Sedan dess har DSNY utvärderat nyttolastkapacitet, regenerativ bromsning, räckvidd, laddning samt övergripande fordonsprestanda i krävande driftsituationer.

– Mack LR Electric är utrustad med Macks integrerade elektriska drivlina och hjälper New York City och DSNY att uppnå sina nollutsläppsmål, säger Jonathan Randall, Mack Trucks Senior Vice President för försäljning och kommersiell verksamhet.

DSNY samlar in cirka 12 000 ton avfall och återvinningslast dagligen med mer än 6 000 fordon, varav de flesta är Mack-lastbilar.

– Vi ser fram emot vårt fortsatta partnerskap med Mack Trucks i strävan att vårt miljöarbete ska gynna medborgarna i New York City, säger DSNY-kommissionären Edward Grayson.

Enligt honom klarade demon av Mack LR Electric sig bra, och man ser nu fram emot att en i varje stadsdel,

De sju batterielektriska fordonen kommer att köras i New York Citys sju stadsdelar; Bronx, Brooklyn North, Brooklyn South, Manhattan, Queens East, Queens West och Staten Island. DSNY kommer att använda en snabbladdare för att ladda fordonen.

Serietillverkningen av Mack LR Electric kommer att börja 2021. Fordonen kommer att byggas på Macks Lehigh Valley Operations (LVO) anläggning i Macungie, Pennsylvania, där alla klass 8-modeller för Nordamerika och export är monterade.

Lastbilarna är specificerade med en tvåväxlad Mack Powershift-växellåda och Macks egenutvecklade S462R 20 865 kilos bakaxlar. Fyra NMC (Nickle Manganese Cobalt Oxide) litiumjonbatterier, laddade via ett 150 kW, SAE J1772-kompatibelt laddningssystem erbjuder fordonet framdrivning och kraft för alla inbyggda funktioner, drivna genom 12V, 24V och 600V kretsar. Ett tre-läges regenerativt bromssystem hanterar sopbilens ökade belastning genom dagen och hjälper till att återföra energi från de hundratals stopp som fordonet gör varje dag.