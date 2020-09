New York testar eldriven Mack för sophämtning

Volvos dotterbolag Mack Trucks har överlämnat nycklarna till en demonstrationsmodell av Mack LR Electric sopbil till tjänstemän i New York City of Sanitation (DSNY), som kommer att genomföra tester i verklig driftsmiljö.

—LR Electric är utrustad med Macks integrerade elektriska drivlina för att hjälpa DSNY att uppnå sina växthusgasmål, samtidigt som det inrymmer ett betydligt tystare framdrivningssystem, säger Jonathan Randall, Mack Trucks senior vice president för nordamerikansk försäljning och kommersiell verksamhet, i ett pressmeddelande.

DSNY hanterar cirka 12 000 ton avfall och återvinningsbart material som samlas in varje dag av mer än 6000 fordon. Demomodellen av Mack LR Electric kommer att utgå från Brooklyn och genomföra driftsförsök på lokala insamlingsrutter för att utvärdera räckvidd, nyttolastkapacitet, regenerativ bromsning och övergripande funktionalitet hos ellastbilen i sin verksamhet.

—Ellastbilar kommer att vara en nyckelkomponent för att hjälpa New York City att nå sitt ambitiösa mål att minska växthusgasutsläppen med 80 procent fram till 2035, säger Rocco DiRico, biträdande kommissionär för supporttjänster vid New York City of Sanitation.

Mack Trucks tillkännagav tidigare denna månad planer på att kommersialisera LR Electric-modellen under 2021, vilket gör det möjligt för sophanteringskunderna att samla in avfall på ett mer miljövänligt sätt.

DSNY: s Mack LR Electric har två 167-kW-motorer som ger 536 topphästkrafter. Lastbilen har fyra NMC-litiumjonbatterier (Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide) som laddas via ett 150 kW, SAE J1772-kompatibelt laddningssystem. Alla tillbehör på Mack LR Electric-modellen drivs elektriskt genom 12V-, 24V- och 600V-kretsar.