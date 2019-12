Nikola lovar att revolutionera batteritekniken för elfordon

Nikola Corporation, lastbilstillverkaren som utmanar Tesla med en vätgasdriven lastbil, meddelar nu att de även har batterier under utveckling och det handlar om nya batterier som ska ha en rekordhög energitäthet på 1100 wattimmar per kg på materialnivån och 500 wattimmar per kg på produktionscellnivån. Nikolas prototypcell är det första batteriet som tar bort bindemedelsmaterial och strömsamlare, vilket möjliggör mer energilagring i cellen. Det förväntas också uppfylla höga säkerhetsnormer och därmed minska potentiella fordonsbränder.

Denna batteriteknik kan dubbla räckvidden för nuvarande eldrivna personbilar från 40 mil upp till 80 mil med liten eller ingen ökning av batteristorlek och vikt. Tekniken är också utformad för att fungera under befintliga fordonsförhållanden. Dessutom har laddning av cellerna över 2000 gånger visat acceptabel livslängd.

Nikolas nya cellteknologi är miljövänlig och lätt att återvinna. Medan konventionella litiumjonceller innehåller giftiga och dyra element kommer den nya tekniken att ha en positiv inverkan på jordens resurser, deponier och återvinningsanläggningar.

Den här månaden ingick Nikola en avsiktsförklaring om att förvärva ett batteriteknik i världsklass för att hjälpa till att få det nya batteriet till förproduktion. Genom detta förvärv kommer Nikola att lägga till 15 doktorander och fem medlemmar i magisterexamen. På grund av sekretess- och säkerhetsskäl kommer ytterligare detaljer om förvärvet inte att lämnas ut förrän Nikola World 2020.

– Detta är den största utvecklingen vi har sett i batterivärlden, sa Trevor Milton, VD Nikola Motor Company. Vi talar inte om små förbättringar; vi talar om att dubbla din mobiltelefon batterikapacitet. Vi pratar om att fördubbla utbudet av BEV: er och vätgaselektriska fordon världen över.

– Nikola diskuterar kunder med lastbilsorder som kan fylla produktionsplatser i mer än tio år och driva Nikola till att bli den bästa lastbiltillverkaren i världen när det gäller intäkter. Nu är frågan: Varför inte dela den med världen? Sa Milton.

Nikola kommer att visa batterierna laddas och urladdas framför publiken på Nikola World. Datum för Nikola World kommer snart att tillkännages men beräknas vara hösten 2020.