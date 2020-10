Nu startar vi Trailer Truck Corner – visa vad du kör!

Idag startar Trailer en ny digital mötesplats för alla oss som älskar lastbilar; Trailer Truck Corner. Där kan du lägga in bilder på din lastbil och framför allt, kolla in alla andras bilar. Bilarna med flest gillamarkeringar hamnar i toppen. Gå in på truckcorner.trailer.se och kolla själv.

Vad är väl en lastbil annat än ett transportredskap? Nja, ganska mycket faktiskt. För många chaufförer är lastbilen en livsstil. Den betyder inte bara jobbet. Den är något man är stolt över och vill visa upp.

Känner du likadant? Då är Trailer Truck Corner den rätta platsen för dig. Här erbjuds plats för lastbilar i alla dess former. Vad gillar du bäst? En brutalt stylad truck med bländande lack och krom eller ett stiligt ekipage i nära originalutförande? Alla har sin personliga stil och oavsett hur just din bil ser ut hör den hemma på Trailer Truck Corner. Även gamla trotjänare och nostalgiska bilder är givetvis välkomna.

Gå in på truckcorner.trailer.se, registrera din profil kostnadsfritt och ladda sedan upp bilder på din lastbil.