Ny EFFER-kran på 90 ton

Hiab, en del av Cargotec, tillkännager lanseringen av EFFER 1000, som adderar en ny vertikal lyftkraft till tunga styckegodskranar med en kapacitet på 90 tm.

EFFER 1000 är den första 90 tm-styckegodskranen som erbjuder en krankonstruktion med sex stycken JIB-utskjut som ger en lyftkapacitet på 2 300 kg vid den maximala räckvidden på 26 m och en maximal nyttolast på 5 800 kg vid en räckvidd på 23 m. Kranen väger endast 9 500 kg men levererar samma prestandan som hos större kranar, vilket reducerar utsläppen och sänker ägandekostnaderna.

Dess prestanda och storlek gör den idealisk för användning i storstadsområden med svåråtkomliga platser och höga byggnader, där den kan arbeta med tung last på hög höjd, eftersom den inte behöver installeras på de större lastbilarna. Kranen har utformats baserat på feedback från EFFER:s kunder i byggbranschen och uthyrnings- och servicebranschen, vilka ville ha en kran som just kan hantera tung last på hög höjd.

– Vi har lyssnat på våra kunder och tagit fram en EFFER styckegodskran som sätter en helt ny standard genom att leverera den bästa vertikala prestandan i sin klass. EFFER 1000 är en tung styckegodskran med vertikal räckvidd och lyftkapacitet som kan konkurrera med prestanda hos en supertung kran utan att den behöver monteras på de större lastbilarna. Denna flexibilitet gör att de kan användas i trånga utrymmen inne i städerna samtidigt som de sparar pengar, säger Marcel Boxem, chef för Global produkthantering på Hiab.

Avgörande för styckegodskranens vertikala prestanda är den dekagonala V10-Force-kranformen som ger den styrka som behövs för att bära upp riktigt tung last samtidigt som den reducerar svängningarna i sidled till ett minimum och ökar den totala precisionen.

EFFER 1000 har också den nya MULTIPOWER JIB-bommen som upprätthåller prestandan i utskjutets ytterlägen till och med vid användning av det femte till det nionde utskjutet. Kranen kan installeras med tillvalet V-Stab och CroSStab från EFFER, som ökar de tillgängliga ytorna där lastbilen kan placeras för maximal stabilitet.

Kranen levereras med EFFER:s styrsystem Progress 2.0 som möjliggör anslutna digitala lösningar så att ägare och fordonsparksoperatörer kan läsa in data om kranens prestanda och användning för att underlätta planeringen av underhåll och öka drifttiden. Genom att använda fjärrdiagnostik kan kranen kontrolleras eller ta emot programvaruuppdateringar utan att man behöver besöka ett servicecenter, liksom schemaläggning. Fjärrdiagnostiken gör också att ägarna kan övervaka kranens status och arbetscykler för att hantera sin fordonspark mer effektivt.

Progress 2.0 är CE-kompatibel och ger tillgång till flera säkerhetsfunktioner, som supportfunktioner och sensorer som hjälper operatören under arbetscyklerna att undvika risk för alltför hög belastning och stoppar vid överlast