Ny tjänst för tung transportplanering

Det svenska techbolaget Pinpointer, som tidigare tagit fram en digital tjänst för hantering av schaktmassor, släpper idag den nya tjänsten Tunglast. Där kan både företag och privatpersoner smidigt hitta den snabbaste och bästa vägen för transporter med tung last. Med den nya tjänsten vill Pinpointer hjälpa fler att minska sin klimatpåverkan kring tunga transporter.

– I utvecklingen av Pinpointer såg vi ett stort behov av digitalisering även för transportplaneringen. Att minimera våra egna transporters klimatpåverkan samtidigt som vi förenklar arbetet är en viktig del i det vi gör. Nu gör vi Tunglast tillgänglig för alla som vill planera sina tunga transporter på ett smartare sätt, säger Joakim Klintred, grundare och vd Pinpointer, i ett pressmeddelande.

På www.tunglast.se lägger man in varifrån och vart man ska åka och får därefter förslag på den bästa rutten som visas i form av en karta. Där kan man också tydligt ta del av information om hur tung last man får köra på de föreslagna vägarna i form av bärighetsklass och om det finns några begränsningar i lastbredd som kan vara bra att känna till. Informationen baseras på Trafikverkets officiella vägdata som uppdateras flera gånger per dygn.

Förutom att se rutten på en karta kan man även välja att maila rutten till sig för användning vid senare tillfälle eller för att till exempel dela med en kollega. Tjänsten är gratis att använda i sin nuvarande form, men under året kommer fler funktioner att göras tillgängliga till en kostnad.

– Vår förhoppning är att Tunglast ska underlätta för både företag och privatpersoner vid planering av tunga transporter. Vi ser stor potential för tjänsten och har redan nu flera nya spännande funktioner som kommer att lanseras senare i år, säger Joakim Klintred.