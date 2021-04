Ny undersökning visar på stora möjligheter till elektrifiering

En av de första och största undersökningarna av sitt slag kommer nu med fakta om vilka fordon som med fördel kan växla över till eldrift. Siffrorna i en omfattande undersökning från Webfleet Solutions, som är ett kunskapsföretag i Bridgestone-gruppen, ger en positiv bild på möjligheterna att elektrifiera transportbranschen berättar företaget i en pressrelease.

I dagsläget upplever den danska och europeiska transportbranschen ett enormt intresse för att växla över till EV, särskilt bland yngre beslutsfattare. Dieselförbudet i större städer kräver beslut inför framtiden och alla är övertygade om att utvecklingen går mot mer eldrift.

Men hur redo är branschen för elektrifiering? Och vilken miljöpåverkan kommer elektrifiering att ha i realiteten?

Denna och många andra faktorer har Webfleet Solutions dokumenterat i en omfattande undersökning av europeiska flottor. Undersökningen ger, kanske för första gången, branschen reella svar som baseras på fakta istället för politiska luftslott. Och svaren har visat sig vara en enorm överraskning för de flesta.

Hur redo är europeiska flottor för elektrifiering?

Med utgångspunkt i sin online flottstyrningslösning har WEBFLEET Solutions undersökt flottdata från 100 000 kommersiella fordon och lätta nyttofordon (LCV:er) över hela Europa.

Genom att analysera anonymiserade kördata under en 12-månadersperiod är det möjligt att få en exakt uppfattning om hur många kommersiella fordon av denna typ som kan bytas mot en elektrisk modell och vilken miljöpåverkan elektrifieringen kan ha:

61 % av de kommersiella fordonen i Europa kan bytas ut mot elbilar

82 % av flottorna kan ersätta minst ETT av sina fordon med ett elektriskt fordon

57 % av flottorna kan ersätta minst HÄLFTEN av sina fordon med elektriska fordon

34 % av flottorna kan ersätta ALLA fordon med elektriska fordon.

Vilken miljöpåverkan har elektrifiering?

Om alla flottor som förutsätts kunna byta till elektriska fordon gör det så kommer deras samlade:

CO2-utsläpp att minska med 31 %

bensinförbrukning att minska med 42 %

dieselförbrukning att minska med 30 %

Hur har undersökningen gjorts?

För att utföra analysen har Webfleet Solutions samlat in data från 100 000 fordon, som är anslutna till vår online flottstyrningslösning WEBFLEET, från över 5 000 av våra flottkunder fördelade över hela Europa. Analysen omfattade bara flottor, som använder bilar och lätta nyttofordon (LCV:er). Passagerartransportflottorna som ingår i undersökningen består enbart av bilar och lätta nyttofordon (LCV:er) och exkluderar därmed bussar.

Datainsamlingen skedde över en tidsperiod på tolv månader och alla data har anonymiserats så att man inte kan identifiera individuella kunder.

Rekommendationerna i analysen baseras på den dagliga körsträckan och slutsatsen är att om ett fordon har kört mindre än 300 km per dag under 98 % av dagarna under 12-månadersperioden så skulle dessa turer kunna ersättas med en elektrisk modell. Den maximala, dagliga körsträckan på 300 km valdes för att spegla den genomsnittliga räckvidden för de vanligaste el- och LCV-modellerna.