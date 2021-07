Ny vd för B Andersson & Co i Göteborg

Patrik Theander har knutits till B Andersson & Co åkeri i Göteborg som ny vd från och med den 1 juli. Theander kommer närmast från rollen som platschef för Sandahls Goods & Parcels anläggning också i Göteborg. Han har varit transportnäringen trogen i stort sett hela sitt snart 40-åriga liv i ett antal olika ledande roller, får vi veta i ett pressmeddelande.

Patrik, hur kom det sig att du hamnade i transportbranschen?

Jag började redan som 14-åring som cykelbud och körde ut pizzor. 10 kronor per utkörd pizza och en med sig hem när passet var slut. Det var ett fint tillskott då. När jag sedan tog B-körkort började jag köra budbil något år innan jag fick rollen som tillförordnad arbetsledare på firman. De uppskattade mig där så jag fick så småningom mitt C-kort betalt av dem och började då köra distribution. Blev så småningom tillförordnad arbetsledare även på den avdelningen under en kort period och då passade jag på att skaffa mig E-behörigheten. Fick så småningom jobb på dåvarande Milles åkeri AB där jag körde bil och släp några år innan jag återigen blev arbetsledare och så småningom trafikledare. 2014 förvärvade Sandahlsbolagen Milles åkeri AB och det var då jag kom in hos Sandahls Goods & Parcel AB. Jag gjorde en kort avstickare till Beijers trafikenhet men kom snart tillbaka till Sandahls efter att vd:n ringde och undrade om jag ville vara med och bygga upp deras nya kombiterminal i Göteborg. När den stod färdig i november 2017 var den då en av Sveriges största kombiterminaler som hanterade över 80 000 teu. Första dagen vi tog terminalen i drift var det ett jättetryck men från och med dag två har alla tåg gått i tid därifrån. Något som inte hade varit möjligt utan fantastiska medarbetare och kollegor. Förutom kombiterminalen bestod Göteborgsdelen av ett åkeri och terminal med totalt ett 90-tal anställda. Parallellt med det här har jag också drivit en egen konsultfirma där jag pysslat med lite av varje inom transportbranschen.

Vad var det som fick dig att tacka ja till tjänsten som vd på B Anderssons?

Jag hade det bra på Sandahlsbolagen men jag gillar utmaningar och såg möjligheten i att det här också kan bli ett nytt kapitel för mig själv och familjen. Att få bidra med min kunskap och kunna vara med och påverka utvecklingen av ett så anrikt åkeri som B Anderssons är en chans som man faktiskt inte vill missa. Jag tror också att jag utöver de transporttekniska frågorna kan bidra med min kunskap kring arbetsmiljöfrågor och ledningssystem. Här har jag tidigare varit med och byggt upp många system och varit högst delaktig i otaliga projekt kring detta. En viktig fråga jag tar med mig från mina tidigare arbeten är synen på våra chaufförer. De är bolagets ansikte utåt och för att de ska leverera en bra tjänst till våra kunder måste de trivas på jobbet. Jag har under åren utvecklat en enkel, men som jag tycker mycket viktig trepunktslista som jag alltid har med mig. Ta hand om personalen på ett bra sätt så de mår bra, se till att alla har en säker arbetsplats och fokusera på en bra arbetsmiljö. Löser du dessa tre frågor trivs folk på sin arbetsplats och då levererar man kvalitet och blir en ambassadör för arbetsgivaren.

Vad ser du för utmaningar och möjligheter för B Anderssons framöver?

B Anderssons har varit specialiserade på att köra så kallad blöt fisk, det vill säga färsk fisk i låda, men har under senare år också börjat köra andra kyl- och frysvaror. För att stärka verksamheten framöver behöver man ha ytterligare ben att stå på. Vi måste framåt jobba mer med lastoptimering, fyllnadsgrader och aktivare hitta nya affärer. Genom det kan vi öka vår omsättning och få en bättre lönsamhet. Det finns en brist i transportsektorn idag och en stor osäkerhet kring hur samhället kommer att se ut efter pandemin. Det är faktorer som naturligtvis kommer påverka även oss. Samtidigt har B Anderssons en stor potential för att utvecklas till en huvudaktör inom Göteborgsregionen både vad gäller trafik men även på terminalsidan. Här är det egentligen bara vår egen fantasi som sätter stopp.

Vad ser du för fördelar med att B Anderssons är en del av Tempcon?

Stora fördelar. Jag tycker man på Tempcon har en sund filosofi och tänker rätt med stödfunktioner hos modern och egna bolag med vd och eget resultatansvar. Tittar man på de bolag som finns inom koncernen finns det mycket kunskap och erfarenhet hos dessa. Tillsammans har dotterbolagen en enorm kompetens som finns i Tempcon och jag har svårt att se hinder i vårt arbete mot ett gemensamt mål. Jag gillar också att man verkligen fortsätter att satsa vilket man inte minst visar genom förra veckans nyförvärv av LinCargo. Det ska bli fantastiskt roligt att få vara en del av den här resan tillsammans med Tempcon, B Anderssons och de övriga dotterbolagen.

Var hittar vi B Anderssons om några år?

Att sia om framtiden är alltid svårt, hur många trodde för fem år sedan att vi skulle drabbas av en pandemi som har lamslagit i stort sett hela världen? Men om jag ska ge mig på en gissning så är B Anderssons då Göteborgs kvalitetssäkraste åkeri samtidigt som man är det effektivaste åkeriet vad gäller produktion och miljö i regionen. Man har också tagit flera nya marknadsandelar och har förutom en väl utvecklad åkeriverksamhet även väl fungerande terminalverksamhet för såväl kylt som fryst och torrt gods. Det är min vision.

Bo Andersson som tidigare var vd kommer fortsätta arbeta i bolaget med andra uppgifter.