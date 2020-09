Över 1300 lastbilar kör för Barncancerfonden

I morgon nollas trippmätarna på över 1300 lastbilar i en ”krona per mil”-insamling till förmån för Barncancerfonden. Det är i alla fall det uppskattade antal som – i skrivande stund – anmält sitt intresse till Facebook-gruppen ”Vi som kör för Barncancerfonden Sept. 2020”.

— Vi har försökt räkna hur många som är med men det är omöjligt. Upp till 500 bilar gick det bra men sedan har det varit svårt, säger initiativtagaren Christer Tynell.

Antalet anmälningar har fullkomligt exploderat den senaste veckan. Från cirka 10 nya ekipage per dag till drygt 100.

— Målsättning är att välkomna alla till gruppen med ett personligt meddelande. Det har blivit allt tuffare att hinna med det samtidigt som man ska hinna med att köra själv också.

Christer är glad och stolt över att så många kollegor anslutit sig. Han engagerade sig i en liknande insamling i våras och han hade en förhoppning om att kunna toppa med fler bilar denna gång.

— Då deltog ett 100-tal bilar och jag hoppades att vi skulle bli några fler denna gången. Men 1300!

Det är en siffra han inte ens vågat drömma om. Målet han satt upp för insamlingen på Barncancerfondens bidragssida är 100.000 kronor. Redan nu finns det nästan 19.000 kronor på kontot.

Tanken med insamlingen är att ge en krona per mil man kör under september men kreativiteten bland chaufförerna är stor. Exempelvis finns det kranbilschaufförer – vilka vanligtvis inte kommer upp i så många mil – som kommer skänka 1 krona per krantimme eller 1 krona per lyft istället. Det finns också de som lovar att ge betydligt med en 1 krona per mil. Även personer inom andra yrken har hakat på – så som polis, maskinförare och försäljare.

Insamlingen har inte gått Barncancerfonden obemärkt förbi och organisationen har redan gått ut och tackat lastbilschaufförerna för deras engagemang.

Flödet i Facebook-gruppen domineras av engagerade inlägg med bilder på lastbilar som deltar – men här finns också exempel på allvaret bakom insamlingen. Inlägg om familjer som själva drabbats av det ofattbara där barn drabbats av cancer. Det är för att stötta dem och forskningen om cancer som över 1300 lastbilschaufförer nollar trippmätaren i morgon.

