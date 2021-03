Positiva erfarenheter av ellastbilen i Kaunis

Under februari månad genomfördes pilotprojektet med en testbil från Volvo Lastvagnar, laddare från ABB i samarbete med Vattenfalls och Wist Last & Buss experter. Bilen kördes i Kaunis Irons kretslopp för malmtransporter i tuffaste möjliga vinterklimat under en månads tid. Kaunis Iron sammanfattar nu synpunkterna i ett pressmeddelande.

Generellt, hur har testet fungerat?

– För att summera hela testet så kan man bara konstatera att det överträffat alla förväntningar från projektgrupp, chaufförer och alla andra inblandade i projektet, konstaterar Lars Wallgren, logistikchef, Kaunis Iron..

Har bilen fått rulla i verkligt arktiskt klimat, hur kallt blev det?

–Bilen har absolut fått testa på det arktiska klimatet. Temperaturen har under testet varierat mellan +3° och -32°. Det har bjudits på allt från strålande sol till snöfall med snörök som resultat.

Har bilen klarat utmaningarna?

– Bilen har klarat alla utmaningar på ett väldigt bra sätt, över förväntan. Chaufförerna är väldigt imponerade av dess prestation.

Hur fungerade laddningen?

– Laddningen har överlag fungerat bra. Vi har fått testa hur snabbt det går att ladda och hur länge en laddning räcker. Vi har också fått testa mjukvaran, att de digitala systemen på bilen och laddaren kan kommunicera på ett bra sätt.

Har ni lärt er något oväntat?

– Det är väl mer konsekvenserna av ett teknikskifte. Ska vi ha redundans för en batterielektrisk fordonsflotta måste vi utveckla en plan för även det. Vad händer om det blir ett strömavbrott? Vi måste helt enkelt säkra en plan B för elförsörjning då så att vi kan ladda och köra våra lastbilar oavsett.

Vad är nästa steg i det här pilotprojektet?

– Vi kommer nu att sammanställa erfarenheterna från de genomförda testerna och dra lärdomar av dessa för att ytterligare påverka utvecklingen av eldrivna, tunga fordon. Det här är ett väldigt konkret exempel på vad som kan komma ut av strategisk samverkan som till exempel vårt partnerskap med Vattenfall. Nu återstår att ta ansats mot fas 3 av ”Hållbara tunga transporter i Arktis” och vår fortsatta resa mot en fossilfri gruvdrift 2025, konstaterar Wallgren.

Fakta om pilotprojektet

Medverkande: Kaunis Iron, Vattenfall, Volvo Lastvagnar, ABB och Wist Last & Buss.

Testperiod: februari 2021.

Fordon: Batterielektrisk Volvo FMX.

Totalvikt: 32 ton.

Lastvikt: cirka 15 ton.

Drivlina: helt elektrisk, 400kW, med 2 växlar.

Batteri: litiumjon med en nominell kapacitet på 264kWh.

Laddare: ABB levererar tre högeffektsladdare på 175 kW/styck. Laddarna är utbyggbara till 350 kW och har CCS-uttag.