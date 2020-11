Positivt resultat av Scania

Scania redovisade under tisdagen sitt resultat för det tredje kvartalet. Som det framgick av den omvända vinstvarning som huvudägaren Volkswagen gick ut med för någon vecka sedan så överträffade rörelseresultatet prognosen; plus 2.436 miljoner jämfört med en förlust på 192 miljoner under det andra kvartalet.

Leveranser och resultat var lägre än under det tredje kvartalet 2019, men positivt var att Scanias orderingång ökade med 46 procent till 25.934 fordon.

Scanias vd Henrik Henriksson flaggade dock för att den andra Coronavågen kan leda till störningar i produktionskedjan, både hos underleverantörer och hos Scania själva.