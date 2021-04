QR-kod istället för följesedlar 

Just nu pågår ett pilotprojekt inom bygget av Västlänken i Göteborg där följesedlar ersatts av en QR-kod. När lastbilarna som kör schaktmassorna från bergtunnlarna vägs får chauffören all orderrelaterad information i form av en QR-kod. Denna läses av med mobiltelefonen och all data från vågen adderas automatiskt till en digital arbetsorder som skickas direkt till både beställare och transportledare.

Projektet genomför av Kubicom tillsammans med Trafikverket, NCC, Swerock, S. Blomquist Entreprenad och Seba-Data. Syftet är att skapa en sammanhängande digital informationskedja för hanteringen av massorna från bergtunnlarna. Totalt ska cirka 200.000 kubik bergmassor schaktas från tunnlarna och transporteras till Swerocks täkt i Kållered.



QR-koden som är baserad på Beast standard innehåller all orderrelaterad information samt aktuell information från vågen på Swerock.



– Idag fungerar det så att chauffören får ett kvitto när bilen har vägts, ett kvitto med information som ska skrivas in och bifogas arbetsordern. På kontoret ska informationen samlas in och sammanställas, ett manuellt arbetsmoment som tar mycket tid. Så istället tog vi utgångspunkt i att det var enklare och snabbare att printa en QR kod med informationen på befintliga vågkvitton. Nu blippar transportören helt enkelt koden med sin telefon och all data från vågen adderas automatiskt till en digital arbetsorder som skickas direkt till både beställare och transportledare, säger Atle Andersen, vd på Kubicom, i ett pressmeddelande.



Piloten startade för fyra veckor sedan och så här långt är resultatet övervägande positivt enligt Atle Andersen.

– Att digitalt få in vågdata tillsammans med övrig orderdata har förenklat och minskat det administrativa arbetet för alla parter och samtidigt gjort datan tillgängligt för alla inom timmar från att arbetet har ägt rum, säger han.



Projektet har gjorts i samarbete med Beast, Sveriges standardiseringsorganisation för Byggbranschen. Nästa steg är att få ut QR koden till alla systemleverantörer i Sverige för bred utrullning.