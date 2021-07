Scania avslöjar betydande förbättringar i nästa generation

För att ge sina kunder en bättre grund för sitt beslutsfattande, meddelar Scania nu i ett pressmeddelande införandet av en väsentligt uppdaterad Euro 6-lastbilserie, planerad till november 2021. Den viktigaste nyheten är en helt ny drivlina.

”Med tanke på situationen med rekordefterfrågan, halvledarbrist och den kommande introduktionen av en ny produkt valde vi att lägga våra kort på bordet, säger Alexander Vlaskamp, ​​Executive Vice President och chef för försäljning och marknadsföring på Scania.

Scania har upplevt rekordförsäljning av den nuvarande lastbilserien under första kvartalet 2021.

”Men vi brottas med halvledarbristen, precis som resten av vår bransch. Detta har resulterat i långa ledtider och i vissa fall försenade leveranser. Utöver detta förbereder vi oss för vår största introduktion sedan 2016. I den här situationen bestämde vi oss för att det är rättvist att ge potentiella kunder en bättre grund för att fatta beslut när de överväger sin nästa Scania-lastbil och dess timing”, fortsätter Vlaskamp.

Scania avslöjar inte den exakta tidpunkten eller det totala innehållet i introduktionen men lovar bland annat ”betydande” förbättringar av bränsleförbrukningen jämfört med nuvarande intervall samt chassiuppdateringar.

Kunder kan via sina Scania-kontakter registrera sitt intresse för att beställa lastbilar från det uppdaterade produktsortimentet. Det ordinarie beställningssystemet för dessa lastbilar öppnas först i november.

”Vi kommer att fortsätta att utbilda vår säljkår under hösten och se till att vi har alla verktyg och all information på plats för introduktionen av det nya 13-litersprogrammet i november”, säger Vlaskamp. ”Vi är övertygade om att våra kunder kommer att uppskatta att de får möjlighet att antingen gå för en fantastisk lastbil från det nuvarande sortimentet eller välja de väsentligt uppdaterade lastbilarna som är planerade för produktionsstart under andra kvartalet 2022.”

Genom att införa en ny drivlina visar Scania sitt åtagande att driva övergången mot ett hållbart transportsystem, i enlighet med Parisavtalet. Scania var den första tillverkaren av tunga kommersiella fordon som satte upp en färdplan där målen godkänns av Science Based Target-initiativet (SBTi).