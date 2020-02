Scanias superladdare invigd i Luleå

Under hösten 2019 stod superladdaren för eldrivna fordon färdig i Luleå. Laddstationen, som har en installerad effekt på 175 kW, är ett samarbete mellan Luleå Energi och Scania där syftet är att skapa förutsättningar för omställningen av transportsektorn. Under torsdagen hölls en formell invigning av laddstationen och ett hundratal elbilsintresserade hade letat sig till Energigränden i Luleå för att medverka, titta på bilhandlarnas elbilsmodeller och lyssna på föreläsningar om laddning och elbilar, berättar Luleå energi i ett pressmeddelande.

Sedan 2016 har Luleå Energi byggt ut laddinfrastruktur för elfordon i Luleå kommun, bland annat genom att installera destinations- och snabbladdare. De vanliga laddstationerna har en installerad effekt på mellan 25-50 kW. Den nya superladdaren har en högre effekt på hela 175 kW. Detta för att möjliggöra snabbare laddning av tunga transportfordon i framtiden. Under invigningskvällen fanns elbussen ”Citywide LF BEV” från Scania på plats som en symbol för den satsning som företaget påbörjat vad gäller elektrifiering av fordonsflottan.

– Vi har bestämt oss för att inte vänta och se vad som händer, utan istället driva på utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Detta gör vi dels genom nya elektrifierande fordon och genom att förbättra det befintliga transportsystemet där transport optimering, minskad bränsleförbrukning och alternativa bränslen är några exempel, säger Scania Ferruforms vd Ricky Carlsson.

För Luleå Energi är den nya superladdaren en del i den satsning på laddinfrastruktur som företaget påbörjat i kommunen. Under det kommande året kommer utbyggnaden av såväl publik laddning som laddning hemma och på jobbet att fortsätta. Dessutom kommer ett betalsystem att införas på de publika laddstationerna.

– Luleå Energi vill fortsätta den resa som vi påbörjat med utbyggnad av laddinfrastruktur i regionen, och det har vi även uppfattat att elbilsägarna vill. Men för att vi ska ha möjlighet att göra det krävs att vi kan ta betalt för laddningen på ett sätt som känns enkelt och bekvämt för den som laddar. Vi kommer börja testa att införa betalning under 2020 med start vid superladdaren, säger Sofia Antonsen, chef Utveckling Luleå Energi.

Under kvällen bjöds det även på föreläsningar om laddinfrastruktur och hemmaladdning, och Robert Granström, projektledare för EU-projektet ”Det går lika bra med CELLER-i” presenterade resultatet av de tester som gjorts på elbilar i kallt klimat. Enligt honom är Norrbotten ett bra ställe att satsa på elbil, både vad gäller den offentliga sektorn och för privatpersoner som pendlar.

– En optimal kundgrupp för rena elbilar är tvåbilsfamiljer som bor i villa och som pendlar. Det är enkelt att ordna med laddning och just de som pendlar kör ju många mil per år. Det är en myt att elbilar passar i storstäderna. Elen du förbrukar vid en mils körning kostar två kronor och det ger oss möjlighet att minska kostnaden för våra långa avstånd.