Olaga cabotage i sista kontrollen

Klockan är sju. Fredag morgon. Den nationella trafikveckan med fokus på yrkestrafiken är inne på sin sista vardag. De ”tunga” enheterna från trafikpolisen i Malmö och Kävlinge samlas på Flädie pendlarparkering alldeles intill E6. Här upprättas dagens kontrollplats. På motorvägen rullar över 9000 lastbilar varje dygn. Dessa utgör urvalet för dagens verksamhet. MC-polisen Daniel ger sig ut i trafiken för att finna lastbilar som väcker hans nyfikenhet. Han behöver inte leta länge. Utbudet av kandidater är långt större än vad poliserna hinner med.

Sammanlagt är 10 poliser på plats med tre kontorsbussar, med all den utrustning som behövs för att göra en effektiv kontroll. Trafikveckan med fokus på yrkestrafik är en av många trafiksäkerhetsveckor som polisen genomför varje år. Utåt sett kan den framstå som en ”kampanjinsats” men för polisen som jobbar mot den tunga trafiken är den allt annat än sådan.

— Om det är en trafikvecka eller ej spelar ingen roll för oss. Detta är som vilken vecka som helst för oss, säger gruppchef Niclas Högborg.

De tunga enheterna i Malmö/Kävlinge har ingen permanent kontrollplats längs E6 men brukar hålla till på Flädie pendlarparkering. Även om allt framstår som provisoriskt kan man genomföra allt från flygande besiktning till dataanalys av kör- och vilotider. Det krävs bara lite mer krypande för att besiktiga lastbilarna och slit med manuella vågar när vikten ska kontrolleras.

Daniel vinkar in lastbilar på löpande band och kollegorna på ”kontrollplatsen” går igenom dokumentation, kontrollerar lastsäkringar och tittar på ekipagens skick. Under de cirka åtta timmar lagens långa arm är på plats kontrolleras ett 25-tal fordon, allt från hårdjobbande lättlastare via två axlade eu-dragare till tunga linjeekipage. 15 ekipagen rapporteras för brister.

Under den gångna veckan har polisen haft ett extra fokus på cabotagetransporter. För två dagar sedan gjorde Malmö/Kävlinge-polisen en gemensam insats med Helsingborgspolisen. Då avslöjade Niclas och hans grupp två ekipage som körde olaga cabotagetrafik. Denna dag ser det inte att bli något. Vid 15-tiden har de flesta poliserna återvänt till polishuset på Toftanäs i Malmö. Bara en polisbuss är kvar och dagens sista lastbil kontrolleras. Och där är den – veckans tredje olaga cabotagetransport. Ytterligare 40 000 kronor i sanktionsavgifter läggs till handlingarna.