Spela in en selfie när du kör

Sugen på en selfie medan du kör? Garmin har lösningen och lanserar nu Garmin Dash Cam™ Tandem, den första färdkameran med dubbla kameror, får vi veta i ett pressmeddelande. Den erbjuder komplett videoöversikt över omgivningen tack vare två linser som ger 180 graders synfält och som spelar in parallellt, dag och natt. Den framåtseende HD-kameran på 1440p med Garmin ClarityÔHDR spelar in tydliga bilder som visar viktiga fordonsdetaljer. Kameran på insidan har Garmins exklusiva teknologi NightGlo™, och spelar in all passageraraktivitet även i mörker.

– Dash Cam Tandem erbjuder fenomenalt tydliga inspelningar på insidan av bilen även i mörker, på ett sätt som ingen annan färdkamera som finns på marknaden klarar idag säger Dan Bartel, global försäljningschef på Garmin. Ibland kan det vara skönt för förarna att kunna förlita sig på en högkvalitativ färdkamera som inte bara spelar in vad som händer på vägen utan också vad som händer inne i bilen.

Tack vare de nya kamerorna på varje sida av enheten kan Dash Cam Tandem spela in hela förarens omgivning — oavsett om det är trafik på vägen eller aktivitet inne i bilen — och få total översikt. Kameran som sitter på insidan har dessutom Garmins helt nya NightGloÔ-teknologi och spelar in högkvalitativa bilder även då det är mörkt. Med denna teknik går det att urskilja ansiktsdetaljer även på passagerare som sitter i baksätet. Vid köp av Dash Cam Tandem ingår en laddare med ett extra USB-uttag så att du kan ladda andra enheter samtidigt.

Håll koll på omgivningen

Med appen Garmin Drive™1 kan du använda telefonen för att enkelt se synkroniserade inspelningar från insidan och utsidan vid exakt samma tid. Om en Dash Cam Tandem inte skulle räcka erbjuder Garmin Dash Cam Auto Sync. På så vis kan du kontrollera upp till fyra färdkameror2 från Garmin som är monterade utifrån flera olika synvinklar — vindrutan bakåt eller döda vinklar — och du kan synkronisera varje videofil så att den enkelt kan spelas upp på din smartphone via Garmin Drive-appen.

Den diskreta Dash Cam Tandem i fickformat är designad med användarvänlighet i fokus och är lika intuitiv som den är praktisk. Så snart den har pluggats in till bilens strömkälla börjar den spela in och kan fortsätta spela in video även då du inte är inne i bilen.

Dash Cam Tandem har flera viktiga och användbara funktioner, inklusive röststyrning3, och gör det enkelt att spara videos eller bilder samt starta och stoppa ljudet inne i bilen – helt hands free. Fartkamerauppdateringar via Garmin Drive™-appen1 kommer att finnas tillgängliga i mitten av februari. Med hjälp av inbyggd GPS och Galileo markeras automatiskt fordonets exakta position för att markera när och var händelsen inträffade. Dash Cam Tandem är också utrustad med en automatisk sensor för händelsedetektering som sparar inspelningen om vad som hände före och efter en incident. Den fungerar även i hög värme, upp till 80C°, och ett microSDÔ-kort finns med i förpackningen så att du kan börja använda den direkt.

Garmin Dash Cam Tandem finns tillgänglig nu till ett rek. ca pris på 3 899 kr. Besök Garmin.se för mer information.